更多編輯台推薦新聞：
中央社海外特派員銘傳演講 分享最接近死亡時刻
生活

中央社海外特派員銘傳演講 分享最接近死亡時刻

不斷更新／WBC棒球經典賽網路電視直播管道 賽程戰績表報你知
運動

不斷更新／WBC棒球經典賽網路電視直播管道 賽程戰績表報你知

WBC經典賽一日棒球迷做功課 又不是世界盃台灣人在瘋什麼？
運動

WBC經典賽一日棒球迷做功課 又不是世界盃台灣人在瘋什麼？

2023奧斯卡直播看點整理 獨行俠風光搶金、楊紫瓊封后呼聲高
娛樂

2023奧斯卡直播看點整理 獨行俠風光搶金、楊紫瓊封后呼聲高

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
早安世界》經典賽林子偉張育成吉力吉撈3轟奪勝 台灣11比7擊垮義大利
首頁 / 生活

品保協會推優質行程雙認證 首與韓國合作

2023/3/10 22:02（3/10 22:16 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
中華民國旅行業品質保障協會10日宣布，「優質行程雙認證」首個合作國家是韓國，品保協會與韓國觀光公社將鼓勵旅行業者包裝優質韓國旅遊團行程，提供旅客不一樣的韓國行程體驗。（品保協會提供）中央社記者汪淑芬傳真 112年3月10日
中華民國旅行業品質保障協會10日宣布，「優質行程雙認證」首個合作國家是韓國，品保協會與韓國觀光公社將鼓勵旅行業者包裝優質韓國旅遊團行程，提供旅客不一樣的韓國行程體驗。（品保協會提供）中央社記者汪淑芬傳真 112年3月10日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者汪淑芬台北10日電）中華民國旅行業品質保障協會今天宣布，今年擴大舉辦旅遊業奧斯卡獎「國際金旅獎」，推優質行程雙認證，第1個合作對象在韓國，將與韓國觀光公社鼓勵業者包裝優質旅遊團行程。

品保協會發布訊息指出，為保障消費者權益，為旅遊品質把關，今年將擴大舉辦旅遊業奧斯卡獎「國際金旅獎」，鼓勵業者創新更多優質行程，品保協會將陸續與各國駐台旅遊推廣單位合作，舉辦各國「優質行程雙認證」，提供旅遊消費者出國旅遊參團時更好的選擇。

品保協會「優質行程雙認證」第1個合作的國家是韓國，品保協會與韓國觀光公社將鼓勵旅行業者包裝優質韓國旅遊團行程，提供旅客不一樣的韓國行程體驗。

品保協會說，隨著COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩及世界各國對疫情的鬆綁，許多遊客已紛紛在規劃旅遊行程，一場疫情改變全世界人的旅遊方式，消費者對旅遊產品更在乎安心及品質。（編輯：陳清芳）1120310

#品保協會
#國際金旅獎
#韓國觀光公社
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族