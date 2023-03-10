品保協會推優質行程雙認證 首與韓國合作

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中華民國旅行業品質保障協會10日宣布，「優質行程雙認證」首個合作國家是韓國，品保協會與韓國觀光公社將鼓勵旅行業者包裝優質韓國旅遊團行程，提供旅客不一樣的韓國行程體驗。（品保協會提供）中央社記者汪淑芬傳真 112年3月10日

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（中央社記者汪淑芬台北10日電）中華民國旅行業品質保障協會今天宣布，今年擴大舉辦旅遊業奧斯卡獎「國際金旅獎」，推優質行程雙認證，第1個合作對象在韓國，將與韓國觀光公社鼓勵業者包裝優質旅遊團行程。

品保協會發布訊息指出，為保障消費者權益，為旅遊品質把關，今年將擴大舉辦旅遊業奧斯卡獎「國際金旅獎」，鼓勵業者創新更多優質行程，品保協會將陸續與各國駐台旅遊推廣單位合作，舉辦各國「優質行程雙認證」，提供旅遊消費者出國旅遊參團時更好的選擇。

品保協會「優質行程雙認證」第1個合作的國家是韓國，品保協會與韓國觀光公社將鼓勵旅行業者包裝優質韓國旅遊團行程，提供旅客不一樣的韓國行程體驗。

品保協會說，隨著COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩及世界各國對疫情的鬆綁，許多遊客已紛紛在規劃旅遊行程，一場疫情改變全世界人的旅遊方式，消費者對旅遊產品更在乎安心及品質。（編輯：陳清芳）1120310