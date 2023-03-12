毛豬交易價創新高 陳吉仲：供應量有信心充足

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近期雞蛋漲價、供不應求，毛豬交易價每公斤價格飆破新台幣90元創新高，農委會主委陳吉仲（前中）12日表示，豬隻供應量有信心充足，請消費者放心，至於價格則屬市場機制。中央社記者蕭博陽南投縣攝 112年3月12日

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（中央社記者蕭博陽南投縣12日電）雞蛋漲價、毛豬交易價每公斤也破90元創新高。對此，行政院長陳建仁今天說，不要囤積雞蛋，讓民眾都能買到；農委會主委陳吉仲則說，豬隻供應量有信心充足，價格屬市場機制。

行政院農業委員會林務局今天在南投縣草屯鎮、經濟部水利署規劃施工中的鳥嘴潭人工湖舉辦「森活圈」植樹節活動，總統蔡英文、陳建仁、陳吉仲、經濟部常務次長林全能等人出席，與在地居民、當地國小師生共同種下適地的台灣原生樹種，綠化湖區未來環境。

近期雞蛋漲價、供不應求，毛豬交易價每公斤價格飆破新台幣90元創新高。對此，陳建仁接受媒體聯訪表示，對於國內缺蛋問題，特別謝謝農委會從國外專案進口，還有國內業者調度雞蛋、雞隻復養已順利進行，下週也有200萬顆雞蛋進口，2月下旬也有對蛋價調查。

陳建仁也說，10日有擴大蛋價機制查核，希望民眾不要囤積居奇，讓蛋價符合市場需要，因此，行政院物價聯合稽查小組「實際上就是往這個方向去」，也呼籲所有民眾共體時艱，不要囤積，讓大家都能買到雞蛋。

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陳吉仲接受媒體聯訪表示，蛋中雞、蛋雞場養雞數量開始回升，因此，國內雞蛋產能將漸從谷底回升，至於短期不足，透過國內調度、從沒有檢疫問題的國家專案進口，將有數百萬顆雞蛋陸續從海運、空運來台，短期雞蛋不足盼補足，近日也會再有澳洲雞蛋運抵台灣。

陳吉仲說，毛豬交易價每公斤破90元，是因之前疫病造成豬隻死亡，加上飼料上漲，導致目前交易價，但國內一年屠宰逾800萬頭豬占約9成需求，豬農也會配合需求增加飼養，並請台糖增加供給，供應量有信心充足，請消費者放心，至於價格則屬市場機制。（編輯：謝雅竹）1120312