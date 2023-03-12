揮別疫情「紐西蘭台灣日」登場 吸引近2萬人參加

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「紐西蘭台灣日」於10及11日在奧克蘭市舉行，紐國多名政要出席參加。（駐奧克蘭辦事處提供）中央社記者李宗憲雅加達傳真 112年3月12日

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（中央社記者李宗憲雅加達12日專電）因疫情停辦3年的「紐西蘭台灣日」於10日及11日在奧克蘭舉行，現場除了有台灣兒童合唱團和卑南族歌手桑布伊等人的演出，還展示台灣各種傳統工藝，並提供台灣美食，吸引近2萬人參加。

駐奧克蘭辦事處今天發布新聞稿，由「紐西蘭台灣日」籌備委員會統籌規劃，並協調奧克蘭主要僑團聯合主辦的「紐西蘭台灣日」日前落幕。

主辦方邀請新竹縣泰雅部落5所學校校長與老師代表、嘉興國小兒童合唱團、屢獲金曲獎肯定的卑南族歌手桑布伊、原住民族文化發展中心所屬娜麓灣樂舞團等近百人的演出陣容，為紐西蘭民眾帶來台灣超高水準的歌曲與樂舞演出。

另外，活動現場也提供蚵仔煎、臭豆腐、麵線、滷肉飯、珍奶等正宗台灣美食小吃，並展出數千名學童參加天燈彩繪比賽的優秀作品。同時，也舉辦訴說台紐感人故事的電影「費爾的旅程」暨映後座談，呈現台灣熱誠、豐富、充滿人情味的多元文化。

辦事處指出，「紐西蘭台灣日」於2016年至2019年每年舉辦，但因疫情停辦3年，今年終於再回歸，民眾因此格外興奮，扶老攜幼入場前來，人潮絡繹不絕，還有特別從紐西蘭南島及大溪地前來參加。

辦事處指出，紐西蘭國會議員西莫（David Seymour）等4名國會議員、3名市議員、奧克蘭副市長辛浦森（Desley Simpson）、僑委會副委員長阮昭雄、駐奧克蘭辦事處處長陳詠韶等台紐政商僑學及藝文界人士出席開幕儀式，為期兩天的活動有將近2萬民眾參加。

陳詠韶表示，這項活動宣揚台灣軟實力，而台紐具有原民血緣連結、緊密經貿等各領域互動、共享民主自由人權的核心價值，相信台灣日活動將更促進雙邊合作交流。

阮昭雄則期許海外朋友透過嘉年華豐富的藝文展演、美食、童玩等活動累積台紐美好情誼。（編輯：韋樞）1120312

「紐西蘭台灣日」於10及11日在奧克蘭市舉行，台灣兒童合唱團著傳統服飾表演。（駐奧克蘭辦事處提供）中央社記者李宗憲雅加達傳真 112年3月12日