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畢業90公里單車挑戰 高雄小學生騎到曾文水庫

2023/3/13 17:05（3/13 18:11 更新）
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高雄市大華國小傳承7年畢業騎單車挑戰，現在進入緊鑼密鼓訓練階段。學生12日從鳥松區校門往返內門順賢宮84公里，展現意志力。（大華國小提供）中央社記者林巧璉傳真 112年3月13日
高雄市大華國小傳承7年畢業騎單車挑戰，現在進入緊鑼密鼓訓練階段。學生12日從鳥松區校門往返內門順賢宮84公里，展現意志力。（大華國小提供）中央社記者林巧璉傳真 112年3月13日
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（中央社記者林巧璉高雄13日電）高雄市大華國小傳承7年畢業騎單車挑戰，半年來訓練難度節節升高。學生昨天從鳥松區校門往返內門順賢宮84公里；4月22日將挑戰「單程90公里至曾文水庫」畢業騎乘。

位於鳥松區的大華國小200人隊伍昨天騎入以宋江陣、辦桌文化聞名的內門順賢宮，這是畢業騎乘前首次往返84公里行程，也是騎進台3線的初體驗。學生歷經半年訓練，昨天已經是第8次挑戰長距離，不少學生們說很累，但騎乘後的收獲卻是滿滿。

「畢騎是一件讓人又愛又恨的活動，每次在騎乘的時候，總是精疲力盡，但又非常過癮！」6年級學生王翊庭說，今年畢騎目的地是台南曾文水庫，當地是一個丘陵地形，有許多上、下坡要克服，是一場前所未有挑戰，想到當天可以展現練騎成果就令人興奮。

大華國小今天新聞稿表示，昨天騎乘隊伍清晨7時從學校準時出發，為了讓應屆畢業生們有精采豐富的畢騎記憶，半年來節節升高的難度，不斷激發孩子們潛能的體力和毅力，挑戰極限。

家長媽媽組成豪華補給團，沿途給學童能量補給和精神鼓勵，昨一路的坡坡相連，一行人頂著烈日風吹挺過重重考驗。畢騎團隊順利抵達折返點「內門順賢宮」，享受完辦桌饗宴後原路返回大華國小。

大華國小校長莊明廣說，大華國小畢業騎乘已有7年歷史，今年由榮譽會長陳正翰擔任總顧問，在家長會長林大鈞支持下，為傳承多年畢騎活動注入新元素，不僅是體力、耐力、意志力的磨練，更結合高雄在地人文、生態、特色走讀。（編輯：孫承武）1120313

高雄市大華國小傳承7年畢業騎單車挑戰，學生12日從鳥松區校門往返內門順賢宮84公里，順賢宮以宋江陣、辦桌文化聞名，學生也享用辦桌後再返程。（高雄市大華國小提供）中央社記者林巧璉傳真 112年3月13日
高雄市大華國小傳承7年畢業騎單車挑戰，學生12日從鳥松區校門往返內門順賢宮84公里，順賢宮以宋江陣、辦桌文化聞名，學生也享用辦桌後再返程。（高雄市大華國小提供）中央社記者林巧璉傳真 112年3月13日
#高雄市大華國小
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