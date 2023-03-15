沙灘築籬護鳥巢 荒野協會籲避免干擾水鳥繁殖

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荒野保護協會15日表示，每年3月至7月，許多水鳥會在台灣各地河口繁殖或過境停留；所謂的「水鳥護生圍籬」，主要是先將木樁固定於沙灘上，然後綁上棉繩形成圍籬，再繫上自製的宣導布條，提醒民眾不要任意干擾水鳥。（荒野保護協會提供）中央社記者張雄風傳真 112年3月15日

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（中央社記者張雄風台北15日電）荒野保護協會今天表示，每年3月至7月是水鳥在沙灘築巢繁殖的期間，近日已在淡水河口築起水鳥護生圍籬，希望提醒民眾在淨灘、親水時要避免干擾水鳥，或將海灘車輛駛入沙灘。

荒野保護協會今天發布新聞稿表示，與國際水利環境學院（TIIWE）及在地居民攜手合作，於水鳥繁殖期間在淡水河河口左岸的沙灘上築起一道護生圍籬，呼籲民眾避免於水鳥繁殖季將車輛駛入沙灘及辦理淨灘活動，以免干擾育雛或輾壓鳥蛋。

荒野保護協會永續發展部專員林育輝告訴中央社記者，荒野已連續3年在淡水河口設置「水鳥護生圍籬」，今年則是3月11日完成設置；根據荒野觀察，近2年東方環頸鴴在台北港北堤沙灘的巢位數量均穩定於150巢以上。

林育輝表示，圍籬設置完成後，荒野的志工仍然會每月進行巡視，持續至7月，然而前2年仍發現有人行腳印、海灘車車痕等，甚至發現有水鳥蛋破蛋的情況；雖然圍籬並非強硬禁止民眾進入，但仍希望能發揮提醒的功能。

荒野保護協會指出，每年3月至7月，許多水鳥如東方環頸鴴、小環頸鴴，還有保育類小燕鷗及燕鴴等會在台灣各地河口繁殖或過境停留；所謂的「水鳥護生圍籬」，主要是先將木樁固定於沙灘上，然後綁上棉繩形成圍籬，再繫上自製的宣導布條，提醒民眾不要任意干擾水鳥。

荒野保護協會提醒，水鳥繁殖期間全台各地只要有適合的環境，即使是狹小的沙灘都可能會被水鳥使用，因此在繁殖季節進行親水活動時，應避免將海灘車輛駛入沙灘，並且要留心腳步。

荒野保護協會呼籲，如要進行淨灘活動，建議轉移至岩岸地形或改採淨溪及淨山活動，以降低水鳥在繁殖期間的人為干擾。（編輯：張雅淨）1120315