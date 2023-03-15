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台南參展東京食品展 未來3至5年接單上看10億

2023/3/15 16:29（3/15 17:08 更新）
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台南市長黃偉哲日前率團參加2023日本東京食品展，15日下午在台南市永華市政中心發表成果，他指出，台灣9名縣市長參展，台南必須突圍，讓全球看到台南農產商品的競爭力。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 112年3月15日
台南市長黃偉哲日前率團參加2023日本東京食品展，15日下午在台南市永華市政中心發表成果，他指出，台灣9名縣市長參展，台南必須突圍，讓全球看到台南農產商品的競爭力。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 112年3月15日
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（中央社記者張榮祥台南15日電）台南15家農會及食品業者日前參加日本東京食品展，台南市長黃偉哲今天發表成果，參展現場接單逾新台幣1億2000萬元，未來3年至5年上看10億元。

黃偉哲日前率團參加日本東京食品展，今天下午在台南市永華市政中心發表成果，他指出，台灣9名縣市長參展，台南必須突圍，讓全球看到台南農產商品的競爭力。

黃偉哲表示，台南此次參展接獲洽詢逾100公噸鳳梨鮮果，及加工食品、水產等訂單共超過1億2000萬元。業者預估，未來3年至5年訂單數量上看10億元，整體成果豐碩。

黃偉哲說，台南參展呈現優質農產商品給國際，也和日本城市及其他參展國家交流，從中學習，許多國家產品也持續進步，他期盼未來在良性競爭下，台南可以展現最強競爭力。

台南市政府發布新聞稿指出，這是台南睽違3年重返東京食品展，在4天展期全力行銷，讓台南農產好物進軍日本及世界市場，和知名大廠、通路商、貿易商建立合作機會，日本最大公路服務休息站「前橋赤城道の駅」開幕也將推出「台南祭」，顯示台南農產品在日本的高人氣。（編輯：陳政偉）1120315

#台南市
#黃偉哲
#日本
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