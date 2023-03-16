自備iPad放學校 志清國小家長看見改變力挺BYOD

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台北市志清國小致力打造聚焦學習的智慧校園，近年推動自備iPad上課，圖為學生用iPad完成回家作業後，在課堂上分享心得。中央社記者吳家豪攝 112年3月16日

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（中央社記者吳家豪台北16日電）用iPad上課已經不是新鮮事，不過要管理數量龐大的iPad，又要防止學生偷看影片或打遊戲，是個大哉問。台北市志清國小近年來推動自備載具（BYOD）上課，獲得家長和學生肯定，被親子天下雜誌評選為最適合就讀的額滿學校之一。

志清國小是多元特色學校，致力於打造聚焦學習的智慧校園，曾獲教育部教學卓越佳作獎、台北市行動學習認證銀質獎，校內有多達40到50個社團，每年舉辦追風、攀岩、高空探索、定向運動等活動，希望培養有競爭力、有創意、有想法、能解決問題的孩子。

2013年志清國小採購的第一批平板電腦並不是iPad，後來發現，無論在管理或App生態系方面還是iPad最好，其他學校對iPad口碑也不錯，決定轉換平台。

最初志清國小引進的iPad只有一個班級數量，放在自然教室讓學生輪流使用。現在，全校已經有400多台iPad服役中，其中約100台是自備載具（BYOD）的iPad，由家長自行購買並配合學校管理。

然而自備載具的最大難關，要看家長是否願意配合自掏腰包。

●家長從抗拒到接受 看見孩子學習效率更高

「一開始聽到需要買平板，好像不能帶回家用，會覺得有這個必要嗎？」家長洪珮綪表示，等到學校課程漸漸導入iPad，孩子發現在課堂上發表文章或群組討論時，Pages、iMovie等軟體相當實用，自己也懂得如何上網找資料。

家長鄭宛宜自認對自備載具沒那麼抗拒，畢竟是個潮流，必須跟上，不過學校採用統一載具、統一監管的方式，很多家長有經濟上的考量，會評估是否需要額外購買平板電腦。

陳姓家長說，自己是「紙本時代」的人，一開始對自備載具計畫有點反彈，連查字典都用電子版或App，懷疑對小孩到底好不好。後來想想，108課綱強調解決問題的能力，行動學習就是小孩這個世代解決問題的方法，不僅效率更高，學到的知識也更廣。

「以前只要講到要發學習單，學生就哀聲遍野。如果講到等一下用平板操作，興奮感馬上出來。」數學老師曾萱榆發現，用iPad更能激發學習動機，數位化的學習歷程單無論收發都比紙本更方便。

●公費平板緩不濟急 把家長拉進來確保學習永續

志清國小資訊組長蔡唯嶸表示，自備載具在台灣的校園並非創舉，大學生早就開始帶自己的筆電到學校上課，只是現在逐步往下延伸到中學和小學。真正該聚焦的不是自備載具，而是這件事對孩子的數位學習有幫助，能把課堂從學校延伸到生活中，也更容易累積學習歷程。

對老師而言，自備載具讓可運用的教學策略更多元，以前公費iPad數量不夠，學生搶著用，檔案不能留在上面，所有學習任務必須在當節課完成。現在透過自備載具，可以延伸教學深度與廣度。

即使教育部推動「生生有平板」計畫，一般學校也只配發1/6班級數的平板，對學校來說有點緩不濟急。

「光靠教育部的錢，太慢了。」蔡唯嶸說，數位時代的變化太快，自備載具是學校與家長共同達成，是一個擴大參與層面的途徑，可以確保數位學習永續，不會受到學校沒經費買設備的影響。

為了更完善管理iPad，志清國小導入MDM載具管理系統，可以監管載具、派送軟體、限制功能、過濾暴力與色情網站，老師不必擔心學生偷玩或不聽課。家長也能參與管理，透過Parent App掃描QR code與孩子平板配對，可以限制使用哪些功能和網站。

蔡唯嶸說，外面世界都朝數位化發展，孩子必須從學校開始了解如何透過數位工具學習及生活。學校不能再落後於世界，必須思考如何跟上腳步。（編輯：楊凱翔）1120316

台北市志清國小近年推動自備iPad上課，數學老師發現，學生操作iPad時，興奮感明顯增強，有助於刺激學習動機。中央社記者吳家豪攝 112年3月16日