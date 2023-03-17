因應地方需求 環署：資收大軍112年仍可申請補助

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（中央社記者楊淑閔台北17日電）環保署今天表示，已規劃資收大軍計畫逐年縮減，將經費總額全部轉型資收關懷計畫接棒，更能幫助個體戶增加生計並提升資收量；不過今年仍有資收大軍計畫需求者，仍可申請補助。

環保署今天發布新聞指出，辦理資收大軍計畫及資收關懷計畫的目的，除關懷資收個體戶外，也協助推動資收相關工作；不過考量資收關懷計畫更能幫助個體戶，且有助於資收量成長，所以規劃逐步將資收大軍陸續轉型資收關懷計畫接棒。

為妥善協助原參與資收大軍計畫的個體戶順利轉型，銜接至資收關懷計畫或其他管道。環保署說，17日下午邀集各地方環保局討論，會中部分地方里長認為資收大軍計畫在社區協助資收活動定時兌換宣導品、進行社區環境清潔打掃、清除小廣告等工作，也發揮了社區環保服務功能，所以爭取今年繼續執行資收大軍計畫。

經討論後，環保署說，今年仍有資收大軍計畫需求者，仍可提出經費申請，但是額度因為逐年轉型會有限縮，若今年資收大軍已順利轉型的縣市可不用申請。

另外，若因轉參加資收關懷計畫而經費不足者，也可提出增加112年資收關懷經費的申請。環保署統計，資收關懷計畫回收量由109年的9215噸，成長至111年1萬3510噸，成長近1.5倍。（編輯：陳政偉）1120317