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清明節提前掃墓車潮湧現 國道多路段時速不到40公里

2023/3/18 10:45（3/18 11:11 更新）
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圖為國道一號中山高速公路林口到楊梅路段。（中央社檔案照片）
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（中央社記者余曉涵台北18日電）高公局為鼓勵提前掃墓，18日等清明節連假前2週休實施國道一費率再7折收費。根據即時路況顯示，今天上午10時許，國道多處壅塞，包含國3土城－樹林等路段時速不到40公里，提前掃墓車潮湧現。

4月1日至4月5日有5天清明連假，高公局為鼓勵民眾提前掃墓以分散連假國道壅塞車流，高速公路於清明節連假前2週休（3月18日、19日及26日）實施國道一費率再7折收費。

今天實施國道單一費率再7折，上午國道就陸續湧現提前掃墓車潮，根據即時路況顯示，上午10時國1汐止系統－五堵、高架楊梅端－新竹、台中－大雅、彰化－員林、仁德－大灣；國3土城－樹林、三鶯－高原、烏日－霧峰、中興系統－中興；國5石碇－坪林交控等，駕車時速都不到40公里。

高公局表示，預估今天國道交通量為110百萬車公里，預估今天壅塞路段包含國1楊梅－新竹、彰化系統－埔鹽系統、圓山－大華系統；國3土城－關西、快官－霧峰；國5南港系統－頭城。

高公局指出，預計西部國道將於今天下午1時後會逐漸紓解，國5將在下午3時後會逐步紓解。（編輯：戴光育）1120318

（圖取自高公局網頁1968.freeway.gov.tw）
（圖取自高公局網頁1968.freeway.gov.tw）
#高公局
#國道
#樹林
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