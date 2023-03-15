清明連假首日國5車流恐創紀錄 高公局建議改道

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（中央社記者余曉涵台北15日電）今年清明連假有5天假期，高公局預估，第一天雪山隧道南向全日交通量有機會創下歷史最大量，其餘各日也將有大量旅遊及掃墓車潮，呼籲旅客在尖峰時段可改道行駛。

交通部高速公路局今天發布新聞稿表示，根據統計國5雪山隧道南向前10名全天交通量，清明節連假首日即占8成，今年清明連假又長達5天，雪山隧道南向全日交通量有機會創下歷史最大量，其餘各日也將有大量旅遊及掃墓車潮。

高公局分析，國5南向南港系統至頭城，清明節連假前一天上午9時到隔天凌晨0時、連假首日上午4時到下午4時、第2日上午6時到下午4時，及北向宜蘭至坪林於連假第2日下午2時到隔天凌晨0時、第3日及第4日的上午10時到隔天凌晨0時、第5日（收假日）上午9時到晚間8時，車速將低於每小時40公里，預估行車時間（含匝道排隊時間）為平常的5到7倍。

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高公局建議，用路人於尖峰時段多利用替代道路，以避開壅塞車潮，其中國5南向建議改走台9線或106乙，北向則建議改駛台9線。

高公局表示，為紓緩尖峰時段國5壅塞，規劃實施匝道封閉、高乘載管制及匝道儀控等措施，並為鼓勵用路人搭乘公共運輸，高公局持續於國5實施多項大客車優先通行措施，預估搭乘大客車往返北宜較自行開車可節省30分鐘以上。（編輯：李亨山）1120315