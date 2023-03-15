墓地火災恐創新高 消防、環保署攜手呼籲減少焚燒

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（中央社記者張雄風台北15日電）環保署攜手消防署今天呼籲，在掃墓期間減少焚燒紙錢或雜草，保護環境也避免火災發生。消防署今天表示，今年相對偏乾，幾乎每天都傳出墓地火災，今年有可能會刷新歷史記錄。

行政院環境保護署今天舉辦「環境友善祭祀暨掃墓防火宣導」記者會。

與會的消防署災害搶救組長劉宏儒表示，每到掃墓期間，墓地火災頻傳會讓消防員疲於奔命；統計近3年的數字，109年墓地火災件數有1150件、110年高達1916件，去年是735件；但去年是雨日偏多，今年相對偏乾，「幾乎每天都傳出墓地火災，今年有可能會刷新歷史記錄」。

消防署統計，110年至111年火災起火原因，以敬神掃墓祭祖、遺留火種及焚燒雜草垃圾達52%最多；其中111年清明期間火災以焚燒紙錢、雜草占72%最多。

環保署空氣品質保護及噪音管制處長蔡孟裕表示，根據環保署監測，距離祭祀地點約10公尺處，在祭祀期間PM2.5（細懸浮微粒）濃度會由20微克/立方公尺，瞬間上升至300微克/立方公尺。

蔡孟裕說，環保署近年來推行如以功代金、集中清運等環境友善祭祀措施。就以功代金而言，去年全台總捐款金額已達4800萬元，共有95個社福團體參與。

蔡孟裕提到，地方政府推動紙錢集中清運，去年已集中2.2萬噸紙錢，且改用紙錢專燒爐燃燒，相較於露天燃燒每公噸產生的PM2.5由2.75公斤降至約0.5公斤。

蔡孟裕呼籲，雖然環保署、消防署未禁止民眾使用紙錢，但希望能秉持「少香、少金、少鞭炮」的原則，多利用友善祭祀。

根據環保署統計，近3年因掃墓衍生露天燃燒陳情數，自109年起分別為131件、206件及73件；其中處分數分別為9件、6件及7件。

根據空氣污染防制法，從事燃燒致產生明顯粒狀污染物散布於空氣者，可處新台幣1200元以上10萬元以下罰鍰；此外，依消防法第14條及第41條，違反田野引火燃燒申請許可及安全防護等，可處3000元以下罰鍰。（編輯：李亨山）1120315