6旬婦尿失禁忍多年 醫籲及早治療免困擾

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（中央社記者楊思瑞台南20日電）台南61歲林姓婦人約6年前發現陰道有突出物，合併尿失禁及排尿不乾淨等現象，直到今年初就醫診斷為骨盆鬆弛脫垂，手術後擺脫漏尿困擾，醫師呼籲有類似困擾女性應及早就醫。

今天在院內衛教宣導會表示，患者雖在約6年前就發現陰道有突出物，合併頻尿、尿失禁、需要腹部用力推回突出物，才能把尿液排乾淨等現象，但仍長期忍耐，直到有時咳嗽、打噴嚏、跑步也會出現漏尿現象，才決定就醫解決問題。

吳銘斌表示，經診斷為骨盆鬆弛脫垂（膀胱膨出、子宮脫垂、直腸膨出），並有應力性尿失禁，患者考量後選擇自費達文西機械手臂恥骨韌帶懸吊術，同時處理子宮肌瘤問題並完成骨盆重建，成功擺脫長期困擾。

林姓婦人在會中現身說法表示，過去以自然產方式生過3胎，最重的出生時有4500公克、最輕的也有3900公克，可能因胎兒都偏大，產後就有子宮下垂問題，後來還檢查出子宮肌瘤，但過去總認為能忍則忍，直到對生活造成嚴重影響才決定接受手術，術後至今約11週，沒有再出現以往困擾。

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吳銘斌說，根據衛生福利部統計，國人約有4成女性曾有骨盆鬆弛脫垂問題，年齡大多在50至70歲間，其中程度較嚴重者約占1成，自然產次數愈多者風險愈高，但許多女性對子宮、陰道、膀胱、直腸脫垂問題，常因羞於啟齒而排斥就醫，結果就是生活品質長期受影響。

他進一步說明，預防骨盆鬆弛脫垂，除了避免體重過重、多攝取蔬果以防便秘以外，年齡較大及生產過的婦女也要多練習骨盆肌肉凱格爾運動，並於做抹片檢查時告知醫師，檢查是否有骨盆鬆弛脫垂情況，若出現相關症狀，建議及早就醫並與醫師討論最適合個人的治療方式。（編輯：李亨山）1120320