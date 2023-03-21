新北抽驗清明94件應景食材 9件不合格

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（中央社記者王鴻國新北21日電）清明節將屆，為使民眾安心食用應景祭祀食品，新北市衛生局今天公布共抽驗94件應景食材，其中9件不合格，已要求不合格食品下架回收，及開罰或移請所轄單位依法處辦。

衛生局發布新聞稿表示，祭祀祖先是重要傳統文化，為使民眾可安心食用應景祭祀食品，衛生局日前進行抽查送驗，共抽驗94件應景食材，結果共有9件不合格。

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衛生局副局長許朝程說明，其中「豆干」、「香干」、「大溪黑豆干」及「素雞」等豆製品，共6件檢出防腐劑「苯甲酸」或殺菌劑「過氧化氫」，不符食品添加物使用範圍及限量標準；「香菜」、「美國富士蘋果」及「陽光金圓頭奇異果」等3件檢出農藥殘留不符規定，均已依法開罰或移由各所轄縣市衛生局處辦。

衛生局表示，民眾在選購食品時應選擇具有良好信譽商家的產品。選購蔬果時，可選擇有政府輔導標章產品，並應於洗淨過程中多幾道清洗手續，避免表皮殘留農藥在去皮剝皮時污染到果肉，有效減少攝入殘留農藥，以確保食用安全。（編輯：方沛清）1120321