消基會籲把關進口雞蛋 防檢局：抽驗無虞才放行

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（中央社記者楊淑閔台北21日電）消基會今天表示，為紓解缺蛋問題，農委會規劃進口的雞蛋也可能經洗選、包裝後上市銷售，呼籲逐批檢驗公布結果。防檢局說，對出口國有檢疫規範，進口後檢疫抽驗無虞才放行。

今年春節過後，由於國內開放式禽舍仍占8成之多，易受溫度變化影響產蛋率，低溫持續下，國內發生缺蛋問題。農委會規劃從3月起專案進口雞蛋，藉此補充每天約50萬到80萬顆的雞蛋供應缺口，預計將輸入500萬顆以上，一路執行到4月。

消費者文教基金會今天發布新聞訊息指出，國際禽流感情勢嚴峻，為紓解缺蛋問題，農委會擴大進口措施之際，除了原本就會把進口雞蛋用以跟加工業者交換庫存的國產雞蛋上市外，可能會進一步規劃讓進口雞蛋直接上市，因此呼籲農委會、衛福部在檢疫、衛生把關上莫放鬆。

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農委會防檢局副局長徐榮彬說，針對國內缺蛋，農委會執行專案進口計畫，雖然有放寬進口檢疫條件，但仍有檢疫把關，包含出口國的牧場必須28天沒有H5和H7亞型低病原性禽流感、高病原性禽流感及新城病，並要有其政府出具的檢疫證明，以及採用全新或清潔容器裝運，且無受精，同時進口後須檢疫抽驗後才放行。

對於消基會呼籲逐批檢驗雞蛋並公告周知，徐榮彬說，防檢局檢驗禽流感及新城病呈現陰性才會放行，藥物殘留把關為衛福部食藥署的業務，檢驗結果是否公告於網頁，須由食藥署決定。（編輯：張雅淨）1120321