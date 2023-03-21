義大利科展 台灣學生勇奪2面大會金牌驚豔各方

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台灣選手勇奪義大利科學展覽會2面大會金牌，台灣科 展代表團長鄭淑文（右1）與北一女學生李昀臻（左2）和趙曼甯（左3），及國立新竹科學實驗高中學生陳亭儒（右2）和王允芊（右3）合影。（駐義大利代表處提供）中央社記者陳攸瑋米蘭傳真 112年3月21日

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（中央社記者陳攸瑋米蘭21日專電）歷史悠久的義大利科學展覽會18日至20日在米蘭舉行，來自各國頂尖青年科學家同場競賽，台灣學生作品的實力和創新讓評審驚豔，勇奪2面大會金牌獎，並獲總統與副總統即時賀電嘉許。

國立台灣科學教育館自「2023年台灣國際科學展覽會（TISF）」選拔代表台灣出國參加一系列國際科學競賽，在義大利率先拿下好成績。

包括台北市立第一女子高級中學學生李昀臻和趙曼甯，及國立新竹科學園區實驗高中學生陳亭儒和王允芊，代表台灣以實體評審方式參加在義大利米蘭舉辦的「2023年義大利科學展覽會（I giovani e le scienze）」，雙雙奪得大會金牌獎，總統與副總統更即時賀電嘉許。

義大利教育部長瓦萊塔拉（Giuseppe Valditara）親自赴典禮頒獎，駐義大利台北代表處秘書許慶瑜及台灣科展代表團團長鄭淑文獲邀致詞，盼未來持續深化雙方青年科學交流。

李昀臻、趙曼甯的得獎作品為「以粒線體轉移治療人類血管內皮細胞的動脈粥狀硬化疾病」深獲大會青睞，拿下大會金牌獎，並獲得參賽選手們票選最喜愛作品。

她們的研究結果發現，粒線體轉移處理可改善擾流組細胞的呼吸鏈功能，也有改善細胞的有氧呼吸與產能代謝。這項先驅性研究有希望開創以粒線體轉移技術作為治療心血管疾病的創新療法。

陳亭儒、王允芊的作品為「以深度學習進行心音及高血壓關聯性之研究」也同樣榮獲大會金牌獎。這項研究結果有助未來應用於穿戴型裝置，以非加壓的方式準確且持續地監測血壓。

國立台灣科學教育館長劉火欽表示：「同學們對於科學知識的充實、科學研究的熱誠與積極分享的態度，讓評審委員們驚豔，雙雙獲得金牌佳績，充分展現我國學生在科學領域的投入與創新發展的實力，科教館將持續推動學生參與國際科學活動，提升學生國際交流機會與能力。」

駐義大利代表蔡允中第一時間祝賀代表團並表示：「近年台灣在醫衛和高科技領域的成就已經獲得義大利各界的肯定與關注，這次我國代表團的優異表現更讓義大利友人實際見證台灣人才的實力，未來將持續深化台義學術及人才交流，共同推動青年學子人才培育」。（編輯：韋樞）1120321

台灣代表團成員與2023義大利科學展覽會大會執行秘書長皮埃里（Alberto Pieri）（左4）合照。（駐義大利代表處提供）中央社記者陳攸瑋米蘭傳真 112年3月21日

參加義大利科學展並榮獲大會金牌的北一女學生李昀臻（右）和趙曼甯（左）與作品展板合照。（駐義大利代表處提供）中央社記者陳攸瑋米蘭傳真 112年3月21日