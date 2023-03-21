全教總籲修法禁私中考試招生 教育部：持續研議

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（中央社記者陳至中台北21日電）全國教師工會總聯合會今天指出，部分私立中學至今仍以各種名目進行考試招生，呼籲教育部修法徹底禁止。教育部重申，持續研議修改「私校法」中對私校的招生規範。

全教總今天發布新聞稿提到，台北市某私中今年報考人數再創新高，錄取率不到2成。然而這類「明星私中」之所以能辦學績優，主要是靠入學時的篩選機制，以各種名目進行考試招生、營隊招生。

全教總指出，私校招生亂象，導致部分小學3、4年級的學生，不得不承受填鴨式的超進度學習，讓童年變調。全教總呼籲教育部立即修正「私立學校法」，徹底禁止私校以各種名目進行考試招生；將私校比照公立學校，由縣市教育局設計系統，統一線上登記、電腦抽籤和常態編班。

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對此，教育部今天以文字回應媒體，重申目前正在研議修改「私立學校法」中對私校的招生規範。同時也持續請地方政府確實督導私校的登記、抽籤、編班狀況，並設立檢舉專線，回應外界對私中教學正常化和常態編班的期待。

教育部強調，現行「私校法」對設立時未接受政府捐助且未接受政府獎補助的私校，給予免除法令限制的彈性。但在國民教育階段，學校應秉持教育機會均等，落實教學正常化和常態編班。（編輯：張雅淨）1120321