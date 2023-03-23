私中考試招生現象 潘文忠表達不認同

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全國教師工會總聯合會呼籲教育部修正「私校法」，禁止私立中學以各種名目進行考試招生。教育部長潘文忠23日在立法院受訪時，對考試招生現象表達不認同的立場。潘文忠說，「私立學校法」確實讓有些國中免於受到法律相關規範，教育部一直覺得該回歸教育本質。中央社記者郭日曉攝 112年3月23日

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（中央社記者王寶兒台北23日電）全國教師工會總聯合會呼籲教育部修正「私校法」，禁止私立中學以各種名目進行考試招生。教育部長潘文忠今天表示，對考試招生現象表達不認同的立場。

潘文忠今天赴立法院就「依促進轉型正義條例應辦理之轉型正義任務及人權教育推動情形」進行專題報告並備質詢。他在會前接受媒體聯訪表示，「私立學校法」確實讓有些國中免於受到法律相關規範，教育部一直覺得該回歸教育本質。

潘文忠表示，目前「私校法」法案，還須與立委進一步溝通，針對部分私校招生現象，他嚴正表達不認同立場，教育部也期待「私校法」相關入學規範可回歸教育本質進行修法。

此外，對交通部將推動學區路口，潘文忠回應，教育部會持續跟交通部討論，維護學童上下學安全，一直是行政院跨部會一直在努力的共同目標，教育部也請學校提供需要改正的路口。（編輯：李亨山）1120323