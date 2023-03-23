潘文忠不認同私中考試招生 私中盟籲辦公聽會

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（中央社記者陳至中台北23日電）教育部長潘文忠今天在立法院表示，不認同私中透過考試招生。全國私立中學聯盟下午發布新聞稿，呼籲政府尊重私人興學自由，若要修改「私立學校法」，應開公聽會凝聚社會共識。

全國教師工會總聯合會21日發布新聞稿指出，私校招生亂象，導致部分小學3、4年級的學生，不得不承受填鴨式的超進度學習，讓童年變調。呼籲修正「私校法」，禁止私立中學以各種名目進行考試招生。

教育部長潘文忠今天到立法院教育及文化委員會專題報告「依促進轉型正義條例應辦理之轉型正義任務及人權教育推動情形」，會前接受媒體聯訪表示，對部分私校招生亂象，他嚴正表達不認同立場，期待「私校法」相關入學規範可回歸教育本質進行修法。

私中盟今天稍晚發布新聞稿，強調憲法保障私人興學自由，「私校法」第57條明訂評鑑績優且未受政府補助的私校，招生入學方式及辦理校內的教育實驗，可不受相關法令限制。

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私中盟認為，學生與家長有權選擇適合的就學環境，國民教育法強調的「教育機會均等」，已可透過公立學校落實，私校是提供另一選擇機會。如果強制私校改為抽籤入學，反而是剝奪選擇權。

私中盟呼籲教育部與立委謹守程序正義，如果要修「私校法」，應辦理公聽會蒐集各方意見，凝聚共識。若逕自修法，私中盟將動員各校及家長團體抗議，並向監察院陳情。（編輯：張雅淨）1120323