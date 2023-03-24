潘文忠不認同私中考試招生 教育團體意見分歧

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（中央社記者陳至中台北24日電）教育部長潘文忠昨天在立法院表示，不認同私校透過考試招生。教育團體意見分歧，全國私立中學聯盟主張政府應保障私人興學自由，教師工會組織則指私中考試使教育出現階級化。

潘文忠昨天到立法院教育及文化委員會專題報告「依促進轉型正義條例應辦理之轉型正義任務及人權教育推動情形」，會前接受媒體聯訪，對部分私校招生亂象，嚴正表達不認同立場，期待私立學校法相關入學規範可回歸教育本質進行修法。

潘文忠的說法，引發全國私立中學聯盟（私中盟）不滿，於昨天下午發布新聞稿，強調憲法保障私人興學自由，且學生與家長有權選擇適合的就學環境，不該任意剝奪。

私中盟呼籲教育部與立法院謹守程序正義，如果要修私校法，應辦理公聽會蒐集各方意見，凝聚共識。若逕自修法，私中盟將動員各校及家長團體抗議，並向監察院陳情。

私中盟的新聞稿，又引爆教師工會組織怒火。全國教師工會總聯合會（全教總）理事長侯俊良表示，私校以考試篩選學生，破壞教學正常化，學生適性學習。呼籲教育部盡快啟動修法，終結私校招生亂象。

全國教育產業總工會（全教產）今天也發布新聞稿，批判私中的考試招生，導致國小學生提早進入軍備競賽，接受壓迫式教育，且「教育階級化」也日趨嚴重。

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全教產解釋，弱勢家庭難以負擔私中學費，沒法行使私中盟所說的「教育選擇權」。處於金字塔頂端的孩子，日子也好不到哪裡去，他們為了「前途無量」的虛幻，被培養成解題機器。

全教產也擔心，私校招生導致孩子為了爭取名額，從小就將踩著別人往上爬，視為理所當然，難以學習到愛和同理心。生活中出現不如意，也缺乏同儕扶持，導致青少年憂鬱情況嚴重。希望政府盡快推動私校法修法。（編輯：管中維）1120324