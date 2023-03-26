汽柴油27日起各降5角 95無鉛汽油零售價降至29.9元

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（中央社記者張璦台北26日電）受美國升息等因素影響，國際油價下跌。台灣中油今天表示，27日凌晨0時起，汽、柴油各調降新台幣0.5元；其中，發油量最大的95無鉛汽油將跌破30元大關，降至每公升29.9元。



調整後，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升28.4元、95無鉛汽油每公升29.9元、98無鉛汽油每公升31.9元、超級柴油每公升27.1元。



台灣中油指出，本週受美國聯準會（Fed）宣布升息1碼，及高盛下修今年歐美用油需求預估與價格等因素影響，導致本週油價下跌。



本週浮動油價調整原則的調價指標7D3B（70%杜拜＋30%北海布倫特）週均價下跌3.01美元，新台幣兌美元匯率升值0.129元，國內油價依公式計算跌幅為3.45%。



按浮動油價機制調整原則，汽、柴油每公升應各調降0.5元，已低於亞洲鄰近國家（日、韓、港、星），且計算後95無鉛汽油低於30元，未達啟動平穩措施門檻，國內汽、柴油價格每公升實際各調降0.5元。



台灣中油表示，本週依油價公式及政府調降貨物稅，調整國內油價，並持續以亞洲鄰近國家最低價及平穩措施運作，協助穩定國內油價，累計今年至2月底止，台灣中油共吸收約14.67億元。（編輯：潘羿菁）1120326