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中央大學徵才博覽會 136家企業參展釋6730個職缺

2023/3/26 16:44（3/26 17:01 更新）
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2023中央大學春季徵才博覽會26日登場，共136個企業參展，釋出6730個職缺，吸引許多學子前來尋覓合適工作。（桃園市政府新聞處提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 112年3月26日
2023中央大學春季徵才博覽會26日登場，共136個企業參展，釋出6730個職缺，吸引許多學子前來尋覓合適工作。（桃園市政府新聞處提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 112年3月26日
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（中央社記者吳睿騏桃園26日電）2023中央大學春季徵才博覽會今天登場，勞動部勞動力發展署桃竹苗分署表示，這是中央大學歷年來最大校園徵才活動，共136個企業參展，釋出6730個職缺，期盼學子找到適合工作。

中央大學校長周景揚致詞指出，近期COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情解封廠商需才孔急，呼籲學子在求職過程中，除注意自我興趣取向、工作所需基礎能力、職缺未來發展性外，是否認同公司組織文化也非常重要，希望學子在徵才博覽會中與企業有深入互動，找到適合工作。

周景揚說，中央大學企業博覽會的特色，在於面試、職涯諮詢與企業深度對談都由學務處職涯發展中心培訓校園徵才學生團隊一手包辦，展現出中大學子的實力。

桃園市副市長蘇俊賓與會表示，桃園市府將持續強化政府、企業及學校間的連結，讓更多優秀青年找到適合工作，以往年輕人求職往往關注職缺薪資或未來發展性，現今年輕人也希望尋求一份值得尊敬的公司職缺，因此這次的博覽會特別規劃綠領人才ESG（環境保護、社會責任、公司治理）特展，展示企業推動成果。

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署指出，博覽會除規劃綠領人才ESG特展，也推出外籍學生求職服務專區，參展企業則展示職缺所對應的職系或學院，讓學生更了解企業釋出職缺與相關科系，方便學子求職，這次共有136個參展企業、釋出6730個職缺。（編輯：戴光育）1120326

2023中央大學春季徵才博覽會26日登場，校長周景揚（左3）和與會來賓一同完成啟動儀式，宣告中大歷年來最大校園徵才活動開跑。（桃園市政府新聞處提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 112年3月26日
2023中央大學春季徵才博覽會26日登場，校長周景揚（左3）和與會來賓一同完成啟動儀式，宣告中大歷年來最大校園徵才活動開跑。（桃園市政府新聞處提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 112年3月26日
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