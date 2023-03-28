清奈學府續約設台教中心 留學台灣人數印度第一

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教育部在印度維爾克特科技大學設立的台灣教育中心，27日舉行續約儀式，由駐印度代表處教育組組長陳立穎（左1）與維科大校長撒利瓦哈南（S. Salivahanan，左3）簽署，駐印度代表葛葆萱（左2）見證。中央社記者林行健清奈攝 112年3月28日

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（中央社記者林行健清奈28日專電）教育部與印度清奈的維爾克特科技大學昨天舉行台灣教育中心續約及補辦開幕剪綵儀式，中華民國駐印度代表葛葆萱等人出席見證並與學校師生互動，回答留學與求職提問。

維爾克特科技大學（Vel Tech，維科大）是印度排名前100的高等學府，設有數個校區，校本部位於清奈市，距首都德里約2200公里。根據駐印度代表處教育組的資料，維科大目前是留學台灣學生數最多的印度學校。

維科大3年前與教育組合作設立台灣教育中心，雙方27日續約，並辦理因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延宕的開幕剪綵儀式，將來可提供更多留學台灣的諮詢與協助。

合作備忘錄由教育組組長陳立穎、維科大校長撒利瓦哈南（S. Salivahanan）簽署，葛葆萱與近200名師生見證。校方表示將持續支薪聘用台灣的華語教師授課，協助學生留學台灣，同時與台灣各校繼續進行學術研究合作。

葛葆萱致詞時說，近5年來，維科大484名出國留學的學生中，有384名是去台灣留學，可見教育交流深化的力道。他鼓勵學生學習華語，以便將來能在台商企業獲得較好的工作機會。

維科大校園設有一面歷年留學生英雄榜，可以看到學生留學地點從一開始的歐美國家，逐漸轉變到幾乎都是台灣。

對此，維科大國際長蘇雷什（P. Suresh）說明，這是因為學長們赴台感受到台灣人的友善及良好學習環境，返印後口耳相傳，進而影響更多學弟學妹前往，形成一個循環。

蘇雷什特別感謝台灣人民在疫情期間，對留台維科大學生的關懷與照顧。

簽約儀式上，曾參加教育部蹲點實習計畫（TEEP）學生穆昆丹（B. Mukundan）分享在宜蘭大學學習及實習的經驗，獲得許多共鳴。

穆昆丹在台學習將近8個月，最近剛回到清奈。他說，取得台灣勞動部的工程師資格認證後，返印求職相當順利，包括一些在印度的台資企業，薪級也與赴台前截然不同，台灣經驗對他的職業生涯和幫助很大。

剪綵儀式後，葛葆萱等人在教室內與華語生互動，由華語生自我介紹，並進行簡單的對話。應邀出席的鴻海集團代表與其他貴賓一一回答學生有關赴台深造以及到台資企業應徵的提問，學生們非常高興有這樣務實的問答機會。

陳立穎感謝校方對於華語教師崔瀚的照顧，也鼓勵更多學生學習華語並到台灣深造。

昨天一同出席活動者，還有駐印度代表處經濟組組長陳郁淇、駐印度代表處秘書程志瀚、駐清奈辦事處處長陳俊郎以及駐清奈辦事處組長金玉琪。（編輯：馮昭）1120328

教育部在印度維爾克特科技大學設立的台灣教育中心27日舉行續約儀式，並補辦因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延宕的開幕剪綵儀式，由駐印度代表葛葆萱（前右）剪綵。中央社記者林行健清奈攝 112年3月28日