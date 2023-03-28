南迴改最後一哩路 雙流至新路路段環評通過

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南迴公路改善拓寬工程，目前剩下屏東雙流至新路路段，3月間環境影響評估已通過；民進黨立委劉櫂豪表示，後續將督促公路總局納入省道改善計畫加速辦理，希望能早日動工，完成南迴公路全線拓寬，提升用路安全及縮短行車時間，促進南迴發展。（劉櫂豪服務處提供）中央社記者盧太城台東傳真 112年3月28日

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（中央社記者盧太城台東縣28日電）南迴公路改善拓寬工程，目前剩下「最後一哩路」屏東雙流至新路路段，3月間環境影響評估通過；立委劉櫂豪表示，完工後，台東民眾的返鄉路將更近、更安全。

劉櫂豪台東服務處今天發布新聞稿表示，台9線南迴公路拓寬工程於2019年底完工通車，尤其森永－草埔隧道通車後，大幅縮短南迴地區到高屏間行車時間，民眾對於這項重大交通建設非常有感。

但後續路段屏東草埔－楓港間，尚有部分路段未完成雙向4線道拓寬，每逢假期車潮湧入就會造成瓶頸路段的塞車，劉櫂豪積極督促公路總局加速辦理，也曾向前行政院長蘇貞昌爭取行政院支持，目前最後一哩路屏東雙流－新路段（462K+200至471K+400）已於今年3月環評通過，預估經費新台幣45.06億元。

根據新聞稿，後續劉櫂豪將督促公路總局納入省道改善計畫加速辦理，希望能早日動工，完成南迴公路全線拓寬，提升用路安全及縮短行車時間，促進南迴發展。

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劉櫂豪表示，南迴公路後續路段，草埔隧道南口至草埔橋改善工程，已於2020年6月完工，丹路外環道改善工程（467K+450至468K+500），也於2022年4月完工，草埔至雙流改善工程（460K+300至462K+190），預定於今年9月完工。

後續僅剩雙流至新路段（462K+200至471K+400）通過環評，尚在辦理設計規劃中，後續公路總局將擬定建設計畫，提報行政院審查核定後，並加速辦理細部設計及用地取得，完成用地取得後，即可辦理發包施工，完成南迴公路全線拓寬，讓台東民眾返鄉路更近、更安全，同時促進產業及觀光發展。（編輯：陳仁華）1120328