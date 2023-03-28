台南清明連假訂房率逾8成 市府稽查嚴防哄抬房價

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張榮祥台南28日電）台南旅宿清明連假5天平均訂房率逾8成，大型飯店及特色民宿一房難求，台南市政府已加強稽查，嚴禁業者趁機哄抬房價，避免消費爭議。

台南市政府觀光旅遊局今天發布新聞稿指出，迎接5天清明連假，台南市規劃舉辦漁光島藝術節、葫蘆埤自然公園童趣節等活動，住宿需求旺盛，台南旅宿4月1日起連續3天訂房率逾9成，5天平均訂房率也超過8成。

觀旅局和消保官昨天已展開旅宿稽查，包括實收房價是否超過核定房價、訂房定金退還是否符合定型化契約規定等，業者也配合稽查，未發現違反規定情事。

觀旅局代理局長林國華表示，旅館業及民宿申請設立登記時，須申報房價（核定房價），無論暑假、農曆春節或連續假期，收取房價不得超過核定房價；若包棟住宿，不可超過各客房核定房價加總，否則不僅遭罰，也會重創旅宿品牌及台南觀光形象。

台南已於清明連假規劃多項活動，其中以邁入第4屆的漁光島藝術節最具特色，不僅展示藝術作品，還有「漁光市集」、「草木森花之市」等跨域活動，3月24日開展、4月16日閉幕。

位於安南區的正統鹿耳門聖母廟前廣場，每週四有固定夜市，持續30年，如今因週末參拜及觀光人潮絡繹不絕，4月起每週六再試辦「週六新夜市」，並邀請街頭藝人表演。

台南市葫蘆埤自然公園每年4月規劃童趣節，今年預定4月3日、4日舉辦，以「自然生態」、「環境保育」為主題。（編輯：陳仁華）1120328