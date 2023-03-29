學生穿短裙遭指礙眼 北市教育局提醒正向管教

（中央社記者陳昱婷台北29日電）台灣青年民主協會揭露，台北市有國中師長因為擔心學生穿太短有安全疑慮，竟稱學生穿著「礙眼」。北市教育局回應，師長雖是出於善意，但說法不恰當，會再提醒落實正向管教。



台灣青年民主協會在臉書發文表示，國中服儀已解禁多年，並有便服日讓學生穿著自己喜歡的衣服上學，台北市大同區某國中卻有師長趁著朝會時把上衣或裙子穿比較短的女學生叫去罵，還在台上訓話「不要跟我說明星也這樣穿，你們是明星嗎」「明星這樣穿是養眼，你們是礙眼」。



青民協指出，儘管校方是擔心穿太短或太暴露會有安全問題，但這些不合理的威權管教方式仍會讓學生感到不被尊重，應施以正向輔導，避免造成師生衝突。



台北市教育局副局長陳素慧今天接受媒體電訪表示，學校師長雖然是出於善意、想要提醒學生恐怕有曝光之虞，但用的說法就是不恰當，會再利用相關會議提醒學校落實正向管教，不要讓學生覺得被污辱或自尊受到傷害。



校方回應，事發當天，師長因為看到有穿著短裙的學生坐下時曝光，所以講話比較急了一點，想趕快提醒學生注意穿著合宜的重要性，但相信師長是善意的、基於母親的心態，也沒有過度管教，「如果言詞沒有拿捏好，我們覺得很不好意思」。（編輯：方沛清）1120329