幼兒園師生比1比12 將納準公幼合作要件

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（中央社記者陳至中台北30日電）教育部規劃分階段將幼兒園師生比從現行1比15調整到1比12，公共化幼兒園依供需有不同的策略；「準公共幼兒園」將於113學年起，將師生比1比12納為合作要件，須於契約期間內達成。

教育部今天到行政院會報告少子女化對策執行程果，會後發布新聞稿指出，分成公共化幼兒園（公幼、非營利）、準公共幼兒園（與政府簽約的私幼）、一般私幼，說明調整幼兒園師生比的策略。

教育部長潘文忠曾多次公開受訪表示，會從公共化園所開始，分階段達成目標，不過教育團體指出，各縣市幼兒園招生的狀況差異非常大，偏遠地區已招不滿，但都會區仍競爭激烈。

教育部今天表示，已「逐園」盤點公共化幼兒園，考量供需情形，部分園所會直接調整為1比12，部分則是逐年調整；供需暫時較難調節的園所，則會兼採增班、增置教保員的方式。新設立的公共化幼兒園，即以1比12編班為原則。

準公共幼兒園部分，113學年起，將師生比1：12納為準公共合作要件之一，如因為園內幼生無人結業離園，導致無法立即調整，則須於契約期間內達成。

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教育部表示，準公幼調整班級人數所產生的成本，會由政府協助家長支付調增的費用；至於師生比已調整到1：12且繼續維持者的園所，則提供2年的獎勵經費，每年約新台幣10萬至20萬元。

一般私立幼兒園部分，教育部則尊重各園參與的意願，引導幼兒園調降班級人數使師生比調整到1：12，所產生成本反映於收費，會由政府協助家長分攤部分費用；至於師生比已降低至1：12且繼續維持的園所，也會提供2年的獎勵經費。（編輯：李亨山）1120330