網購演唱會票券詐騙頻傳 北市府籲高風險應留意

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（中央社記者劉建邦台北31日電）台北市政府法務局今天表示，因疫情趨緩大型演場會活動陸續舉辦，但近期出現不少網購黃牛票或二手票詐騙案，歹徒透過臉書等平台提及有票券資訊誘騙民眾，提醒消費者留意。

法務局提供案例說明，北市19歲黃姓男大學生日前加入臉書（Facebook）演唱會讓票社團，期間向自稱是蔡姓男網友詢問有無「告五人」演唱會門票。對方提及以佛心原價讓票，以每張新台幣3550元購買搖滾區2張票，但匯款7100至對方指定銀行帳號，事後卻未收到ibon取票序號，才發現臉書帳號已刪除。

法務局新聞稿出，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩，國內外知名歌手等表演近期陸續舉辦，售票常秒殺完售，轉讓商機甚大，導致網路黃牛票詐騙案頻傳。法務局統計，1到3月演唱會消費申訴共30件，其中消費者遭詐騙6件，歹徒會先透過臉書等平台張貼各大熱門演唱會的加價票券資訊。

消保官提醒，網路購買二手票券有高風險，可能無法取得票券或不能順利入場，消費者交易前務必審慎評估，熱門演唱會門票搶手、轉讓商機大，歹徒通常會以此詐騙。

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消保官指出，臉書有許多讓票、換票、代購社團，民眾透過此管道買票容易遇到詐騙，建議選擇具審核機制網站購買及善用第三方支付，且匯款前仔細確認交易對象及商品以免遭詐騙。若遇消費疑慮可撥消費者服務專線1950諮詢，防詐騙資訊可撥警方165反詐騙專線。

台北市政府警察局刑警大隊表示，常見二手票詐騙手法是透過臉書或LINE交易，除對消費者沒保障，只要賣方封鎖、刪除帳號，被害人都求助無門。依社會秩序維護法規定，非供自用，購買運輸、遊樂票券而轉售圖利，可處3天以下拘留或1萬8000元以下罰鍰，呼籲民眾不要以身觸法，並共同抵制拒買黃牛票（編輯：孫承武）。1120331