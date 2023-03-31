老牌私校下修申請門檻 專家憂進入「無標境界」

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（中央社記者陳至中台北31日電）受少子女化影響，大學紛紛下修申請入學門檻，以後標、底標檢定的比比皆是，部分老牌私校科系，甚至英文1級分就能通過篩選。升學輔導專家分析，前段學生競爭依然激烈，後段則進入「無標境界」。

112學年度大學申請入學昨天（30日）公告第一階段篩選結果，通過篩選比率為81.71%，平均每名考生通過2.96個校系，是近3年最多的一次。

根據大學甄選入學委員會網站公告的資訊，部分私校通過「倍率篩選」最低級分偏低，例如中國文化大學經濟系，學測英文1級分就能通過篩選；銘傳大學國際企業系跨境電商經營組，篩選順序依序是國文3級分、社會9級分；銘傳大學資訊管理系巨量資料管理組，篩選順序依序是國文2級分、數學B為3級分。

不過，上述分數是篩選的過程，申請入學是由各系預先設定篩選科目順序，從倍率高的科目（也可是多科合計），篩選到倍率低的科目，直到達到預定甄試人數，各篩選順序的過關分數，會因每年報名人數多寡浮動。甄選會並未公布各系最終的一階過關分數，而許多校系每年都會調整篩選方式，也難以跨年比較。

大學問網站執行長魏佳卉接受中央社電訪表示，近年因少子女化，許多大學在申請入學第一階段，都把「檢定」下修，例如將「均標」改成「後標」或「底標」，就是為了讓更多學生通過第一階段，也連帶使倍率篩選的分數偏低。

擁有多年輔導經驗的魏佳卉分析，前段學生競爭依然激烈，後段學生則是「有填有機會」，甚至進入「無標境界」，國文、英文連底標都沒達到，也通過許多學校的一階篩選，人手好幾個志願。

魏佳卉擔心，部分學科表現較差的學生，往往不知道大學校系在學什麼，看電腦落點就填志願。而高中端的輔導也難給予幫助，因為高中老師多半是單科背景，數學老師也不見得瞭解電機系、資工系在學什麼。

魏佳卉建議考生，如果申請一階通過4到6個校系，應好好瞭解一下各系的發展，思考自己適不適合，否則念到一半才發現沒興趣，還要轉系、休學。她建議可詢問師長、學長姊，也可運用網路上的科系介紹資源。

對於申請入學一階篩選結果，中央社詢問文化大學，校方解釋，申請一階有「檢定」、有「篩選」，因此不能單看篩選過程。例如經濟系有設定國文科為檢定標準（底標），今年須8級分，才進行後續的倍率篩選。

文大也說，高中階段的學習只是人生的一部分，不宜以大學入學測驗作為一生評斷的基準。文大基於「有教無類」精神，搭配完善的國際競爭力配套措施，以及傲視全國的多元跨域學習課程，相信能有效培養學生的語文能力和國際競爭力。

銘傳大學教務長遲文麗表示，申請入學設定的檢定、篩選科目，只是一個門檻，進入第二階段還要經過面試、筆試、資料審查等程序，各系都會訂出尺規，確保收到具備足夠能力的學生。

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遲文麗也說，重視應用的校系，學科表現不一定是最重要的。隨著科技發展，電腦和AI（人工智慧）可以取代很多事務，關鍵在於把資料丟進電腦、跑出結果後，能不能解釋和運用。

遲文麗說，學校近來就發現，有學生數學分數出差強人意，卻在高中階段，就能把網路購物經營的有聲有色。因此各系會稍微降低一階的篩選標準，讓有興趣的學生通通進來，再透過二階段的口試、書審，確定學生的能力適不適合。（編輯：陳政偉）1120331