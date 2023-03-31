客委會打造新型態圖書館 成推展客家文化發電機

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（中央社記者楊淑閔台北31日電）客委會去年5月持續推動文化發電機政策，今天發布相關電子書。主委楊長鎮表示，透過空間美學與功能的改造，盼讓新型態鄉鎮圖書館成為客庄鄉鎮聚落語言推廣最小單元的文化發電機。

客家委員會今天發布新聞指出，去年5月持續推動「文化發電機─客庄鄉鎮圖書館營運服務提升先期輔導計畫」，期待圖書館能成為鄉民的生活重心，從而成為客家語言、文化與藝術復興最重要的據點，預計4月中旬出版「文化發電機-客庄圖書館經營指引」操作手冊。

客委會並說，今天先於官網公布電子書版本，並提供下載運用，可連結至首頁/服務園地/電子書（https://www.hakka.gov.tw/eBook/eBook?NodeID=611）。

楊長鎮表示，文化發電機的精神在於透過空間美學與功能的改造，應用軟硬體工具想像，翻轉出新型態的鄉鎮圖書館，讓它帶動整個客庄聚落、社區，甚至整個周邊環境的改變，從最初的書房，因為功能的改變，再慢慢轉變為鄉民的客廳，成為帶動客庄鄉鎮聚落語言推廣最小單元的「文化發電機」。

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客委會補充，「文化發電機-客庄圖書館經營指引」操作手冊由產官學合作完成，針對客庄鄉鎮圖書館進行資源盤點及診斷，輔導建立各館館藏特色及發展制度，如徵集保存在地文化歷史的館藏、客家兒童閱讀推廣、建立客庄在地鄉親使用需求服務等。

並透過客庄鄉鎮圖館實地現勘調查，以及訪談第一線的圖書館工作人員，記錄編撰屬於客庄圖書館經營的軟硬體營運指引（手冊），以持續推動各客庄圖書館的管理能量，建立館藏特色及發展制度。（編輯：陳政偉）1120331