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融合藝術、理化、數學 高市陽明國中跨域美感課奪獎

2023/4/2 18:25
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（中央社記者林巧璉高雄2日電）高雄市陽明國中今年以「餐桌上的理性與感性」跨域課程，奪110學年度教育部「跨領域美感卓越獎」，再度蟬聯跨域美感團隊績優學校。

陽明國中發布新聞稿表示，校內教師團隊這次獲獎的「餐桌上的理性與感性」跨域美感課程，從最平常的餐桌開始，結合視覺藝術課食色性也、理化課漸層飲料中的科學、數學課的數形關係，共同構成多面向的餐桌風景。

跨域美感課程結合8年級下學期的數學與理化，數學單元「等差與級數」與理化「酸鹼、溫度、濃度與密度的關係」課程，再延伸到視覺藝術幾何圖案的設計創意的發想與應用。

校方表示，最讓學生驚訝的是視藝課可運用數學原理，畫出很多對稱又好看圖形；不少學生喜歡調飲料課，運用先前密度課程，調出漸層飲料。

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陽明國中校長張永芬說，教師團隊研發跨領域課程，是為了培養未來所需人才，結合科技、藝術、自然、數學、語文領域，團隊研發融合數位科技、工藝技術、美感品味，以及雙語溝通的跨領域課程；課程挑戰理性與感性的餐桌組合，結合生活中美好記憶點滴，打造愛的餐桌，同時也與自己最重要的人，來一個重要的餐桌約會。

陽明國中表示，課程讓學生從發想到設計，一層一層設計出自己的幾何圖案杯墊與餐桌小卡，形成愛的餐桌；校方邀請輔英科技大學兼任講師趙梓琍，將理化生硬的科學理論，結合生活中學生喜愛的漸層飲料，找出飲料迷人顏色背後的科學。（編輯：陳仁華）1120402

#高雄市陽明國中
#張永芬
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