教育部彙整學校午餐數據 提供妙招讓孩子吃蔬菜

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（中央社記者陳至中台北4日電）今天是兒童節，教育部發布新聞稿，透過彙整學校午餐的數據和營養師的智慧，建議家長面對不愛吃蔬菜的孩子，可嘗試調製不同的醬汁淋在蔬菜上，或將五穀雜糧加入餐點，增加纖維的攝取。

教育部委託成功大學建置「校園食材登錄平台」，除了讓家長上網就能知道孩子每天在學校吃了什麼，也透過大數據彙整，加入專業營養師的建議，調整食材和新增食譜，讓學童吃得更健康、更營養。

教育部指出幾項營養師提出的建議，除了可供學校午餐烹調人員參考，家長們也可跟著做，增加平日蔬菜和纖維的攝取。

第一個技巧是在主食米飯中，加入更多的五穀雜糧，例如地瓜、紅豆、藜麥、薏仁、燕麥，也可製成蔬菜炊飯或其他麵食，在增添風味的同時，也能讓學童吃到更多營養。

許多小朋友不喜歡吃蔬菜，教育部彙整長期投入學校午餐的營養師智慧，建議可嘗試不同的烹調方式，比較簡單的作法是調製不同的醬汁，例如芝麻醬、味噌醬、和風醬、柴魚橙汁醬，淋在蔬菜上增添風味，讓孩子愛上吃蔬菜。

孩子喜歡喝湯的話，也可以在湯品中加入不同種類的蔬菜。烤瓜果類是另一種選擇，妥善運用香料，也能打開孩子的味蕾。

教育部表示，未來將持續透過大數據，分析學校午餐的食材和營養素，結合學生健康檢查資料庫，改善食譜，並持續推動食農教育。（編輯：張雅淨）1120404