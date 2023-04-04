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清明連假第4天國道零星壅塞 午後留意13地雷路段

2023/4/4 12:31（4/4 13:08 更新）
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圖為國5石碇路段北上車潮。（中央社檔案照片）
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（中央社記者余曉涵台北4日電）清明連假今天邁入第4天，根據國道即時路況顯示，中午12時，包含國5宜蘭-頭城等零星路段壅塞。高公局預估，午後國1北向西螺-埔鹽系統等13路段壅塞，提醒用路人留意。

根據國道即時路況顯示，中午12時，國1汐止系統-汐止、下營系統-麻豆；國5頭城-坪林交控等至下午1時時速不到40公里。

高公局指出，截至上午11時，國道全線交通量為33.3百萬車公里，預估今天交通量為115百萬車公里。

高公局表示，預判下午重點壅塞路段，包括國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、龍井-沙鹿、苑裡-後龍、大山-香山、關西-大溪；國5北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向舊正-霧峰系統；國10西向仁武-左營端等路段。（編輯：張雅淨）1120404

國道五號北上路段3日下午1時壅塞，車速不到40公里。（圖取自高公局網頁1968.freeway.gov.tw）
國道五號北上路段3日下午1時壅塞，車速不到40公里。（圖取自高公局網頁1968.freeway.gov.tw）
#國道路況
#高公局
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