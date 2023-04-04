日本壽司之神、自閉症鋼琴達人獲頒周大觀生命獎章

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周大觀文教基金會4日在東京頒發全球熱愛生命獎章給有「日本壽司之神」美譽的小野二郎（前排左4）及自閉症鋼琴達人末近功也（前排右4）。中央社記者楊明珠東京攝 112年4月4日

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（中央社記者楊明珠東京4日專電）周大觀文教基金會為永續推動全球熱愛生命運動，今天在東京頒發全球熱愛生命獎章給有「日本壽司之神」美譽的小野二郎及自閉症鋼琴達人末近功也（Kohya Suechika）。

周大觀文教基金會今天在駐日代表處協助下，由創辦人周進華一行人到東京頒發全球熱愛生命獎章給97歲的小野二郎及24歲的末近功也。駐日代表謝長廷、代表處教育組組長黃冠超、聯新國際醫療院長許詩典、聯新國際醫療集團營運長張瀞文、觀光局東京事務所所長鄭憶萍等人親臨見證。

謝長廷致詞說：「全球熱愛生命獎自周大觀文教基金會成立26年以來，有來自各國的440位得主，每位得主都有一篇令人感動的生命的故事，透過這個獎章的頒贈，向世界表達了生命的積極能量。」

謝長廷表示，特別要向日本兩位得主恭賀。小野二郎被稱為「日本壽司之神」，他將70多年的歲月奉獻於日本美食壽司追求精緻、極致的境界上，把精湛的技藝奉獻給社會，並將技藝傳承給下一代，令人感佩。

另外，末近功也則是從小有自閉症，由母親百合子陪同練習鋼琴，得獎無數。他用音樂成就表達了生命的堅強與韌性，鼓舞很多人。

周大觀文教基金會董事長郭盈蘭表示：「一旦你決定好職業，你必須全心投入工作之中、愛自己的工作，千萬不要有怨言。你必須窮盡一生磨練技能，這就是成功的祕訣，也是讓人家敬重的關鍵」，小野是日本匠人（職人）典範中的典範。

周大觀文教基金會副秘書長張芝瑄表示，末近功也在2 歲時被醫師診斷為罹患自閉症，不擅表達；5歲開始用一隻手指彈鍵盤樂器，8歲開始學習鋼琴，在母親末近百合子的陪伴下，每首曲子練習達百遍，用盡全力傳遞出對音樂的感受，24年如一日。

末近功也於2013年11月參加維也納「國際殘障鋼琴大賽」榮獲發達障礙組金獎，迄今每年在日本各地義演逾 20場音樂會，帶動生命正能量，還與媽媽末近百合子一起創辦鋼琴教室，造就許多身障音樂家，引起海內外熱烈迴響。

末近百合子上台致詞時表示，兒子到高中為止情況還算好，因緣際會，除了在日本，也到過維也納、美國、台灣、墨西哥等地演奏鋼琴。但後來兒子出現「二次障礙」症狀，因為就職一事引發不安，導致有恐慌障礙、極度聽覺過敏、失語等，曾有2年過著坐輪椅的生活。

她表示，對末近功也來說，彈鋼琴就是希望，每當兒子彈鋼琴，生命就變得有活力。2年半前，他終於能擺脫坐輪椅的生活，可自己行走。

有關今年的熱愛生命獎章遴選，周大觀文教基金會表示，今年從全球各界推薦3124名候選人當中，計有小野二郎、末近功也、阿富汗難民國手米娜．阿薩迪（Meena Asadi）、索馬利蘭女力先鋒埃德娜．阿丹．伊斯梅爾（Edna Adan Ismail）等22位得主；9月15至22日將會師台北展開關懷生命系列公益活動。

今天在活動中也捐贈周大觀遺作「我還有一隻腳」日文版及禮物給日本兒癌看守會。4月6、7 日將送愛北海道文教大學、難病團體聯絡協議會等，為弱勢學生加油打氣。

周大觀文教基金會迄今共表揚橫跨7大洲、來自75個國家的440位全球熱愛生命獎章得主、16位全球熱愛生命文學創作獎得主、38位希望獎章得主，並關懷守護31 萬多名全球最弱勢癌童，深獲全球媒體認同與迴響。（ 編輯：周永捷）1120404

周大觀文教基金會4日在東京頒發全球熱愛生命獎章給有「日本壽司之神」美譽的小野二郎（中），駐日代表謝長廷（左1）致賀。中央社記者楊明珠東京攝 112年4月4日