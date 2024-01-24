春節假期台南熱門打卡景點 普濟燈會2/4點燈

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（中央社記者張榮祥台南24日電）台南市中西區普濟燈會深受遊客喜愛，也是農曆春節假期熱門打卡景點，多年來吸引逾百萬人次參觀，市長黃偉哲今天宣布，今年普濟燈會2月4日點燈，展期至3月9日。

普濟燈會曾被媒體票選為台灣十大燈會之一，今年邁入第12屆，預定2月4日晚上6時30分點燈；黃偉哲今天在宣傳記者會指出，普濟燈會、月津港燈節、月之美術館、鹽水蜂炮等，全是台南在地節慶活動，代表台南文化傳統，值得珍惜。

台南市政府發布新聞稿指出，今年普濟燈會主燈請來藝術家洪易作品「金龍YO有魚」參展，另規劃「金龍有魚．好運龍來」集章行動，在南兜漫旅、暮拉多元藝術空間作品旁還有紀念章，讓遊客探索國華街，也在南兜漫旅拍照打卡。

此外，響應台南建城400年，今年燈會也舉辦「魚躍龍門慶400－剪紙燈籠趴」活動，廣邀400名社區民眾共同完成80盞剪紙燈籠創作，將於「剪紙巷展區」展出。

普濟文史協會理事長洪忠義表示，普濟燈會點燈日訂於農曆12月25日（國曆2月4日），依傳統習俗，這是普濟殿池府王爺返回民間的日子，也保護信眾年節期間安全，具有重要文化祭典意義。（編輯：陳仁華）1130124