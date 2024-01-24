助清寒長者過年 「寒士吃飽」資金尚有4成缺口

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（中央社記者曾以寧台北24日電）春節將至，助清寒長者安心過好年，「第34屆寒士吃飽30送禮到家」將於29日起跑，但華山基金會今天表示，今年度資金尚有4成缺口，鼓勵大眾響應助人活動。

為助弱勢長輩也能開心過年，華山基金會、創世基金會、人安策略聯盟發起的「第34屆寒士吃飽30送禮到家」將於1月29日起跑，將應急紅包及愛心年禮送到清寒長者家中。

不過華山基金會今天指出，目前經費尚缺4成。因此邀請算命網站「科技紫微網」創辦人張盛舒出席「支持三失老人常年服務暨第34屆寒士吃飽30送禮到家」記者會，呼籲各界一起支持公益。

張盛舒現場發放象徵大吉大利的柑橘，分送豬腳麵線給孤老，祝福他們富貴添壽，並捐贈新台幣10萬元，盼各界響應活動。他分享，自己年幼時家境不好，永遠記得爸爸讀杜甫「茅屋為秋風所破歌」，裡面提到「安得廣廈千萬間，大庇天下寒士俱歡顏」，時刻提醒自己寒士謀生不易。

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擅長命理的張盛舒也說，今年適逢甲辰龍年，飛龍在天、萬事更新，是十年運勢的新開始，年前正是累積能量關鍵時刻，鼓勵大眾把握行善積德好時機。

華山基金會表示，基金會秉持「在地老化」、「社區互助」及「補不足」理念，免費提供失能、失智、失依「三失」老人到宅訪視、原床泡澡、陪醫取藥、年節關懷等服務，民眾可認助每名長輩每月1250元、或每年1萬5000元。愛心專線02-28363919。劃撥帳號19419426，戶名「華山基金會」。（編輯：張雅淨）1130124