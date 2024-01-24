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中部以北25日清晨低溫10度以下 白天起寒流減弱

2024/1/24 20:58（1/24 21:08 更新）
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有民眾上午帶小朋友到台北市木新市場，穿上保暖衣物禦寒。中央社記者鄭清元攝 113年1月24日
有民眾上午帶小朋友到台北市木新市場，穿上保暖衣物禦寒。中央社記者鄭清元攝 113年1月24日
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（中央社記者汪淑芬台北24日電）中央氣象署預報，今晚至明天清晨各地仍非常寒冷，中部以北可能出現攝氏10度以下低溫，明天白天起寒流逐漸減弱，氣溫逐漸回升。

氣象署說，今晚至明晨各地仍非常寒冷，中部以北及宜蘭低溫約8至10度，南部及花蓮、台東約11至14度，局部空曠地區氣溫將再低1至2度。

氣象署發布19縣市低溫特報及燈號，橙色燈號（非常寒冷）區域，包括苗栗縣有6度以下氣溫的機率，新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹市、新竹縣、台中市、宜蘭縣、花蓮縣、金門縣，有持續10度左右或以下氣溫的機率，連江縣有持續6度左右或以下氣溫的機率。

黃色燈號（寒冷）區域，包括彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市，可能有10度以下氣溫。

氣象署預測，明天白天氣溫回升，北部及宜蘭、花蓮高溫約15至18度，其他地區約20至23度，西半部日夜溫差大；水氣方面，東半部地區及基隆北海岸有局部短暫雨，大台北山區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。（編輯：陳政偉）1130124

#低溫
#寒流
#中央氣象署
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