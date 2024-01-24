寒流強襲拿熱敷墊保暖 醫提醒感覺遲緩者防燙傷

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（中央社記者沈佩瑤台北24日電）寒流籠罩全台，不少人拿出熱敷墊保暖，醫師提醒，癱瘓或糖尿病患等對溫度感覺遲緩者使用要更謹慎，千萬別墊著睡覺，以免燙傷。

時序入冬，寒流一波接著一波，衛生福利部食品藥物管理署今天舉辦「正確使用動力式熱敷墊，舒緩痠痛更安全」記者會，桃園長庚紀念醫院復健科醫師陳智光指出，使用時要謹記注意溫度、控制時間、小心位置等3大注意事項。

他指出，熱敷墊若直接接觸到皮膚表面，溫度應於攝氏45度以下較宜，若是熱敷墊與皮膚間隔著毛巾衣物，熱敷溫度可調高至50度；熱敷時間約15至20分鐘即可，否則容易燙傷。

陳智光提醒，不要坐在熱敷墊上，而是把熱敷墊放在腿上或想要熱敷的位置，在身體某些部位使用熱敷墊時，要特別小心，手腳部位皮膚較厚，對溫度的耐受度較高，脖子等皮膚較薄的部位，對熱的耐受度較低。

他表示，有些族群例如癱瘓、糖尿病患等，對熱的敏感度不佳，使用上要非常小心；不建議小朋友使用，因為其本身皮膚薄。

陳智光指出，睡覺時不建議使用熱敷墊，熟睡後皮膚感覺遲鈍，且同一個部位受熱太久，一樣會有燙傷風險；避免以強力壓折或扭曲方式收納熱敷墊，恐造成內部線路損壞。

他表示，熱敷墊不等於電毯，熱敷墊屬於第1等級醫療器材，透過電能轉換成熱能，提供使用者一定的高溫，促進熱敷部位的血液循環，具有舒緩肌肉痠痛的效果。（編輯：戴光育）1130124

（食藥署提供）

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