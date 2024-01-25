白天起寒流減弱氣溫回升 台中以南高溫20度以上

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（中央社記者汪淑芬台北25日電）中央氣象署指出，今天清晨各地仍偏冷，中部以北多處不到攝氏10度，白天起寒流將減弱，各地氣溫逐漸回升，台中以南高溫可達攝氏20度以上。

氣象署觀測，清晨台灣平地最低溫是新北市富貴角及桃園茶改場，都是8.5度，其他低溫地區有基隆國道3號南向4.11公里路段8.9度、宜蘭三星9.2度、南投中寮9.9度等，南部及花東大約是11至14度，離島金門7.3度、馬祖6.2度。

氣象署指出，白天起寒流逐漸減弱，氣溫逐日回升，今天北部及宜蘭、花蓮高溫約15至18度，台中以南及台東地區約20至23度，西半部日夜溫差大；水氣方面，東半部地區及基隆北海岸有局部短暫雨，北部地區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

氣象署預測，輻射冷卻影響，未來兩天各地清晨仍偏冷，明天中部以北仍可能有10度左右低溫，其他地區低溫12至14度，但各地白天氣溫會比今天再回升，西半部日夜溫差較大。（編輯：李亨山）1130125