寒流減弱仍寒冷 18縣市低溫特報

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（中央社記者汪淑芬台北25日電）中央氣象署表示，今天寒流逐漸減弱，天氣仍寒冷，今晚至明晨，局部地區仍有攝氏10度左右低溫。氣象署發布18縣市低溫特報及燈號。

氣象署表示，寒流逐漸減弱，白天氣溫略回升，但水氣仍偏多，中部以北及宜花地區天氣仍寒冷，清晨其他地區也偏冷；今晚各地只有10至12度，局部地區還會更低。

氣象署預報，今晚至明晨，局部地區可能出現10度左右或以下氣溫。

氣象署發布18縣市低溫特報及燈號，橙色燈號（非常寒冷）地區，包括：新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣、金門縣，有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，連江縣有持續6度左右或以下氣溫發生的機率。

黃色燈號（寒冷）地區，包括：台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市，有10度以下氣溫發生的機率。（編輯：張雅淨）1130125