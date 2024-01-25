海廢常見塑膠玻璃鐵鋁瓶罐 春節加強巡檢清理

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（中央社記者楊淑閔台北25日電）近幾年海洋廢棄物調查顯示，民眾戲水弄潮留下的塑膠製品、玻璃鐵鋁瓶罐等垃圾約占2成，環境部今天表示，希望民眾隨手將垃圾帶走，且春節期間仍可運用「立即清」通報海廢，共同維護海岸整齊。

環境部今天發布新聞指出，春節期間各地海岸成為旅客前往休閒的首選，為維護全台1990公里海岸的整潔，各部會依「春節期間海岸髒亂通報案件處理作業程序」，2月4日至17日前後，會留守必要人力加強巡檢，春節期間海岸垃圾清理不打烊。

環境部表示，繼民國109年啟動「向海致敬」計畫清理21萬餘公噸海岸廢棄物，已核定臨海19縣市113年經費持續推動，並鎖定春節連假人潮多的海岸景點，會留守必要人力巡檢、清理。

春節期間民眾仍可運用「立即清」通報機制，使用手機、電腦或平板，連線至環境部環境管理署「海岸清理資訊平台」，通報髒亂地點、拍照上傳通報。也可在通報後至「海岸清理資訊平台」點選「通報進度查詢」，然後輸入案件編號確認清理進度。

環境部重申，「向海致敬」計畫自109年至112年底，已清理21萬餘公噸的海岸廢棄物，去年12月並核定新北市等19個臨海縣市的113年度「向海致敬-海岸清潔維護計畫」經費、計新台幣3090萬元，持續推動。

依據109至112年的海洋廢棄物的調查，民眾至海邊遊憩時所遺留的塑膠製品、玻璃瓶、免洗餐具、鐵鋁罐及鋁箔包等垃圾的比率占約20%。（編輯：陳清芳）1130125