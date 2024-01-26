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空氣品質雲嘉南高屏金門27日亮橘燈 馬祖亮紅燈

2024/1/26 19:09（1/26 19:13 更新）
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環境部空氣品質監測網更新後顯示，27日晚間起東北風挾帶境外污染物影響台灣及離島，雲嘉南、高屏及金門的空氣品質亮橘燈，馬祖亮紅燈。（圖取自空氣品質監測網網頁airtw.moenv.gov.tw）
環境部空氣品質監測網更新後顯示，27日晚間起東北風挾帶境外污染物影響台灣及離島，雲嘉南、高屏及金門的空氣品質亮橘燈，馬祖亮紅燈。（圖取自空氣品質監測網網頁airtw.moenv.gov.tw）
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（中央社記者楊淑閔台北26日電）環境部空氣品質監測網更新後顯示，明天晚間起東北風挾帶境外污染物影響台灣及離島，雲嘉南、高屏及金門的空氣品質亮橘燈，馬祖亮紅燈；28日北部、雲嘉南、高屏空氣品質亮橘燈。

環境部指出，依據監測資料及今天下午4時氣象資料顯示，27日環境風場為東北風，中南部位於下風處，污染物易累積；晚起東北風挾帶境外污染物影響台灣及離島，影響情況視上游濃度累積而有所變化。

環境部預測，花東空氣品質擴散影響區為良好等級；北部、竹苗、中部、宜蘭空品區及澎湖為普通等級，北部零星地區短時間可能達橘色提醒等級；雲嘉南、高屏空品區及金門為對敏感族群不健康的橘色提醒等級；馬祖為對所有人不健康的紅色警示等級。

28日部分，環境部說，環境風場仍為東北風，東北風挾帶境外污染物影響台灣及離島，影響情況視上游濃度累積而有所變化，中南部位於下風處，污染物易累積，並預測北部、雲嘉南、高屏空品區為橘色提醒等級。（編輯：陳政偉）1130126

#東北風
#空氣品質
#環境部
#境外污染物
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