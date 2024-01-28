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台灣參與紐約旅展 主打燈會及環島山水美景

2024/1/28 10:12（1/28 10:31 更新）
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交通部觀光署參加美東時間27日登場的年度紐約國際旅遊探險展，駐攤的三太子造型搶眼，吸引民眾合照。中央社記者尹俊傑紐約攝 113年1月28日
交通部觀光署參加美東時間27日登場的年度紐約國際旅遊探險展，駐攤的三太子造型搶眼，吸引民眾合照。中央社記者尹俊傑紐約攝 113年1月28日
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（中央社記者尹俊傑紐約27日專電）年度紐約旅展今天揭開序幕，交通部觀光署攜手華航、長榮設置台灣攤位，介紹環繞台灣全島的好山、好水和好風景，期待國際旅客親身體驗2月在台南登場的龍年台灣燈會。

紐約國際旅遊探險展（New York Travel & Adventure Show）為北美地區規模最大旅展之一。觀光署駐紐約辦事處27日至28日在紐約賈維茨會展中心（Javits Center）設置攤位，期盼台灣多樣自然生態、多元文化能吸引國際旅客目光，進而訪台。

駐紐約辦事處長李光章在記者會致詞表示：「如果你正在規劃下一趟旅行，台灣絕對是你不能錯過的地方。」

今年是台南建城400週年，荷蘭人也是400年前在現今的曼哈頓島上建立聚落。李光章受訪時說，台南與曼哈頓的歷史連結很強，建城400週年有一系列慶祝活動，包括台灣燈會，可說是不能錯過的世紀盛會，希望國際旅客利用龍年到台灣觀光，享受美食、壯麗自然景觀、豐富人文特色。

在三太子、觀光署吉祥物「喔熊組長」助陣下，台灣攤位人氣鼎盛，除提供觀光資訊及諮詢外，還有品茗、幸運輪盤台灣轉轉樂等活動。觀光署另安排以台裔美籍樂手為主的新亞室內樂協會，在大會舞台表演「望春風」等台灣風濃厚的曲目。

中華航空、長榮航空共同參展，分別提供一張台北紐約來回機票作為贈品，鼓勵民眾填寫問卷參加抽獎。

「親山、親水、樂環島」是觀光署今年參與多項國際旅展的宣傳主軸。

觀光署駐紐約辦事處主任莊靜真致詞時列舉5大非到台灣不可的理由，包括山脈雄偉壯麗、海岸風光迷人、原住民風情獨特、各地人文景觀多樣、一年四季有不同旅遊主題及節慶活動。

台灣燈會邁入第35屆，時隔16年重回台南，因適逢生肖龍年，主題為「2024龍耀台南」。本屆燈會規劃安平、高鐵燈區，前者2月3日搶先開展，後者則是2月24日。觀光署近期積極宣傳，期望國際旅客「白天玩台南，晚上逛燈會」。（編輯：張芷瑄）1130128

交通部觀光署參加美東時間27日展開的年度紐約國際旅遊探險展，工作人員在攤位提供台灣觀光資訊及諮詢服務。中央社記者尹俊傑紐約攝 113年1月28日
交通部觀光署參加美東時間27日展開的年度紐約國際旅遊探險展，工作人員在攤位提供台灣觀光資訊及諮詢服務。中央社記者尹俊傑紐約攝 113年1月28日
交通部觀光署參加年度紐約國際旅遊探險展，於美東時間27日舉辦記者會，駐紐約辦事處長李光章（右4）等貴賓合影。中央社記者尹俊傑紐約攝 113年1月28日
交通部觀光署參加年度紐約國際旅遊探險展，於美東時間27日舉辦記者會，駐紐約辦事處長李光章（右4）等貴賓合影。中央社記者尹俊傑紐約攝 113年1月28日
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