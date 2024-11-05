蒙特婁國際旅展 觀光署展現台灣魅力

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（中央社記者胡玉立多倫多4日電）台灣觀光署駐紐約辦事處周末在蒙特婁2024年國際旅遊展設置台灣主題展館，推廣台灣觀光。透過充滿台式趣味的互動等活動，台灣展館吸引眾多民眾目光，也在社群媒體引發熱烈迴響。

今年蒙特婁國際旅展自1日至3日舉行，主辦方稱今年有逾3萬人次入場參與盛會。台灣展館以「台灣魅力．驚喜無限（Taiwan- Waves of Wonder）」為主題，結合傳統與現代的設計，串起自然、文化、美食及樂活等多元台灣面向。

台灣觀光署駐紐約辦事處並於旅展首日舉辦業者媒體說明會，以簡報及影片宣傳台灣豐富多元的觀光資源及最新旅遊資訊與優惠活動，逾60位業者、媒體及航空業者參與。

觀光署駐紐約辦事處主任莊靜真表示，台灣依山傍海，擁有獨特自然景觀及多元文化，旅行體驗充滿活力，四季皆有特色主題活動及慶典，相信台灣是自然冒險與文化旅遊首選地。

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駐蒙特婁台北經濟文化辦事處處長陳珮瑩表示，台灣與加拿大雖距離遙遠，但台灣仍是觀光商務旅遊及學習華語的熱門目的地，歡迎文化與美食愛好者、自行車騎士及登山客或單純想探索新城市的朋友，前往一遊。

今年台灣展館設計了多項饒富台式趣味的互動活動，包括夜市彈珠台遊戲及台北101及大型珍珠奶茶氣球拍照牆、手畫紙傘等等，民眾熱烈參與台灣觀光有獎徵答活動，並將種種體驗分享上傳社群媒體；許多人開心領到珍珠奶茶鑰匙圈、珍珠奶茶別針等台灣特色文創品，為有朝一日的台灣旅遊，種下與眾不同的期待。（編輯：唐佩君）1131105

蒙特婁國際旅展台灣展館不定時舉辦活動，成功帶動參觀氣氛。（台灣觀光署駐紐約辦事處提供）中央社記者胡玉立多倫多傳真 113年11月5日