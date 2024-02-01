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AI專家鄭憲宗掌台東大學 與資策會簽合作意向書

2024/2/1 17:35（2/1 17:46 更新）
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國立台東大學1日舉行第16任校長交接布達典禮，人工智慧專家、美國馬里蘭大學計算機科學博士鄭憲宗（圖）宣誓就職接任。（台東大學提供）中央社記者盧太城台東傳真 113年2月1日
國立台東大學1日舉行第16任校長交接布達典禮，人工智慧專家、美國馬里蘭大學計算機科學博士鄭憲宗（圖）宣誓就職接任。（台東大學提供）中央社記者盧太城台東傳真 113年2月1日
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（中央社記者盧太城台東縣1日電）人工智慧（AI）專家、美國馬里蘭大學計算機科學博士鄭憲宗，今天接任台東大學校長，隨即和資訊工業策進會簽署合作意向書，推動智慧感知系統，強化東部產業韌性發展。

國立台東大學第16任校長日前經教育部核定聘任鄭憲宗擔任，今天上午於台東大學校本部演藝廳舉行交接布達典禮。

台東大學發布新聞稿表示，鄭憲宗為美國馬里蘭大學計算機科學博士，學術專長為人工智慧、資安與網安、數位生活科技、電腦網路、元宇宙、機器學習、無線通訊與行動計算、量子計算等領域，卓越的學術成就，入榜「2022全球前2%頂尖科學家」終身科學影響力排行（1960至2021年）。

鄭憲宗曾任成功大學資工系主任、國科會資訊工程學門召集人，並擔任國防部、經濟部、數位發展部等重要計畫的審查委員與顧問，擁有數10種專利，學界及業界經驗俱豐。

鄭憲宗未來將打造台東大學「以生為師，待師為父、視員為友」的人文氛圍，從「人、資、教、研、法、環」等6大面向進行學校經營理念規劃，並開展「培育人才、吸收人才、善用人才」的具體方案。

鄭憲宗將以歷任校長推動校務的持續性重點工作項目為起點，結合全校共識打造Generation（創造）、Genuine（公誠）、Gift（賦能）、Globalization（國際化）、Green（綠色）與Growth（永續成長）的「東大6G」。

鄭憲宗下午立即與財團法人資訊工業策進會進行「智慧感知系統強化產業韌性發展計畫」學研合作備忘錄簽約，邁出「東大6G」的第一步。

這項智慧感知計畫是以數位分身（Digital Twins）技術進行感知觀察與模擬建議，透過延展實境（Extended Reality）等技術強化韌性應變體驗，在多元領域展現數位應用，並推動東部等地的在地發展。（編輯：謝雅竹）1130201

#台東大學
#國立台東大學
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