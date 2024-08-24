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ScholarGPS全球排名 台東大學多名教授入選前5%

2024/8/24 14:49
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（中央社記者盧太城台東縣24日電）全球知名學術分析平台ScholarGPS，最近發表2022年全球學術統計的最新數據，台東大學校長鄭宗憲和多名教授，以卓越研究能力和學術成就入選全球排名前5%。

台東大學今天發布新聞稿表示，台東大學校長鄭憲宗教授，以卓越的研究能力和學術成就，於工程與資工（Engineering and Computer Science）領域以及計算機科學（Computer Science）領域中，Productivity（論文產量）居前1%，Ranking（全球排名）居前2%。

台東大學還有6名教授入榜總排名前5%，包括應科系邱泰嘉、黃俊元、吳家慶、胡焯淳；資工系張耀中、文休系許立群教授。

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台東大學表示，ScholarGPS總部位於美國，應用人工智慧、數據挖掘、機器學習和其他數據科學技術，圍繞生產率（發表物數量）、品質（被引次數）、影響（h指數）等指標，對擁有超過2億篇出版物和30億次引用的大型資料庫分析，以對全球超過3000萬學者和55000家機構在各個領域、學科和專業方面的卓越表現排名，是國際認可的權威學術排名機構。

台東大學表示，鄭憲宗專注於工程與資工及計算機科學領域，累積了88篇高質量論文發表，其學術生產力在全球所有領域中名列前茅，位於前1.31%之列。在這些領域中，他的研究成果不僅數量豐富，且在學術界具有極高的引用率，累積引用次數達738次，影響力在全球學者中排名前4.73%。（編輯：郭諭儒）1130824

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