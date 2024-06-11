金屬中心無人機5G飆速 攜手東大開發山難救助新利器

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（中央社記者李先鳳台東縣11日電）近年登山運動風氣盛行，為守護山友生命安全與提升救援效能，台東大學與金屬工業研究發展中心將簽署MOU，產學合作包括透過AI、無人機5G飆速開發山難救助新利器。

合作與交流備忘錄(MOU)簽署儀式將於14日在池上日暉飯店舉行，台東大學今天新聞稿表示，期望透過結合學術量能與專業知識經驗，強化AI識別在山難救助辨識技術與應用範疇，提升受難者存活機率，降低搜救人員可能面臨風險。

對於這次產學合作，不僅因為台東群山環繞，擁有嘉明湖等多條登山秘境；更借重台東大學校長鄭憲宗在人工智慧專長，打造更安全登山環境，讓台灣山岳之美更廣為人知。

鄭憲宗曾任國防部及數位發展部等計畫審查委員，擁有多項數位技術專利，上任之初即與數位部數產署簽訂「智慧感知系統強化產業韌性發展計畫」，透過延展實境(Extended Reality)等技術強化韌性應變體驗。

另外，金屬中心也會在台東霧鹿砲台進行多機編隊搜救模擬，將無人機作為訊號中繼站，強化山區通訊穩定度。這次演練更會利用多台無人機進行協同作業，精確定位待救者所在位置，加速搜救過程。

金屬中心民國112年在數位產業署指導下，與消防署共同至谷關多種地形進行救援演練，針對有攜帶手機與相關通訊設備人員，透過無人機對待救者通訊裝置訊號進行偵測，以及可見光與熱影像辨識，快速定位待救者位置，成功在山區通訊不良區域內搜尋到遇難者。

未來透過5G通訊、AI與無人機技術的相互整合，強化山區搜救系統，再以理論整合山難救助技術應用，透過由無人機實際操演與模擬山難情境，提升通訊傳遞與山難者定位與搜救，升級國內災害應變救援能力與整體救災能量。（編輯：孫承武）1130611