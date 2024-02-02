台灣國際科展 北一女學生研究大麻素獲最大獎

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（中央社記者陳至中台北2日電）2024年台灣國際科學展覽會今天舉辦頒獎典禮，北一女中學生張翊慈、張敏虹研究內源性大麻素2-AG對細胞自噬及生理功能的影響，拿下最大獎「青少年科學獎」。

今年度的台灣國際科展共有27國、347名學生進入決賽。最大獎項「青少年科學獎」，國內由北一女中、師大附中兩組團隊摘下，國外則由美國Thunder Mountain High School的伊莉沙白（Elizabeth S.Djajalie）獲得。

張翊慈、張敏虹的得獎作品是「探討內源性大麻素對果蠅細胞自噬與生理功能的影響及角色」，她們運用果蠅作為模型生物，探討內源性大麻素2-AG對細胞自噬及生理功能的影響，尤其是在抗飢餓、抗壓力和神經退化性疾病。

評審認為，這項研究提供了大麻素在生物體中作用的新見解，也為神經退化性疾病的未來治療，提供了新的研究方向。

師大附中學生陳以哲以「惡意程式無所遁形—以自然語言處理模型實現惡意程式之識別」拿下青少年科學獎，他以多種良性和惡意執行檔作為訓練資料，並進一步比較多種自然語言技術識別成效的差異，藉此提高電腦對惡意程式的辨識能力。

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評審認為，陳以哲的作品相當有創意，尤其是在實驗設計上，採用多種不同的惡意程式家族，對資料庫進行反組譯及前處理，並反覆訓練，數據完整且正確率佳。

評審總召集人李文献表示，今年作品主題多元，在完整度、作品解說的清晰度及整合性都有明顯提升，許多學生英文表達能力出眾，但在作品的內涵上，應更加強對各科基礎知識的理解和文獻探討。他也提醒實驗紀錄的重要性，應手寫署名實驗日期與步驟，並明確記錄實驗結果與討論。（編輯：管中維）1130202