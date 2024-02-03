阿聯酋航空來台10年 載逾200萬旅客往返台北杜拜

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（中央社記者汪淑芬台北3日電）阿聯酋航空2014年開闢台灣市場，今年滿10年，阿聯酋航空台灣區域經理譚禮旻日前與台灣媒體座談，他說，台灣是重要市場，阿聯酋航空已載運逾200萬旅客往返台北與杜拜。

譚禮旻（Sultan Alriyami）說，2024年是阿聯酋航空開航台北航線10週年，台灣是阿聯酋航空全球飛行網絡中相當重要的市場，至今已載運超過200萬名旅客往返杜拜及台北，除了提供兩地間便捷的飛行服務，不少台灣旅客經由杜拜轉機到歐洲。

根據阿聯酋航空的統計，台灣旅客搭阿聯酋除了赴杜拜旅遊外，最喜歡去的歐洲目的地有西班牙馬德里、巴塞隆納，葡萄牙里斯本、義大利米蘭，另外非洲的埃及開羅及中南美巴西、阿根廷，也是台灣旅遊團常選擇阿聯酋造訪的熱門旅遊點。

目前，阿聯酋航空以全球最大的民航客機，同時也是阿聯酋航空旗艦客機A380執飛台北–杜拜，每天1班，另每週1次以波音777全貨機來往杜拜、台北及河內。

阿聯酋航空SkyCargo台灣貨運經理林曉峰告訴媒體，阿聯酋航空SkyCargo每週以280噸的運力，支持台灣的進出口貿易，透過杜拜樞紐進一步滿足台灣、阿拉伯聯合大公國與全球超過140個目的地間的經貿與旅遊需求，以快速、可靠、具靈活性且有效率的服務，將貨物在24小時內送達目的地。

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阿聯酋航空統計，合併進出口，阿聯酋航空SkyCargo在2023年於台北共運送1萬3370噸貨物，多數出口物品運往阿姆斯特丹、法蘭克福及都柏林；最常運送的貨品為電腦與相關周邊設備、通訊設備及醫療設備。

慶祝開航台灣10年，阿聯酋航空也推出新的限時優惠，即日起至2月19日，購買2024年2月2日至11月30日前自台北出發的機票，即能以商務艙含稅票價新台幣10萬4999元起、經濟艙含稅票價2萬8777元起，暢遊蘇黎世等多個歐洲熱門城市。（編輯：李亨山）1130203