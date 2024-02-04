日本能登強震 嘉縣學童愛心雞肉飯送暖災民

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（中央社記者黃國芳嘉義縣4日電）嘉義縣民和國小師生日前將義賣善款交給曾到校交流的日本人小笠原魂美，他並在日本能登半島震災區義煮台灣美食雞肉飯，傳遞孩童的愛心，災民得知是來自台灣，感動到掉淚。

小笠原魂美是小學老師，也是公益志工，2011年日本311大地震後投入救災行列，看到災民中心處處堆滿來自台灣的物資援助，有如愛心小山，多到不可思議。小笠原當下感動掉淚，發願年年到台灣進行感恩之旅，回報台灣的愛心和援助。

嘉義縣番路鄉民和國小校長劉秀燕今天告訴中央社，喜愛日本的老師吳長翰，2018年結識小笠原魂美，2022年吳長翰邀請小笠原魂美到民和國小擔任導護志工，義煮日本的烏龍麵食，並與學生交流分享，建立深厚感情。

吳長翰表示，日本能登半島今年1月1日發生規模7.6強震，災民們飢寒交迫，重建之路困難重重。曾親身歷經311日本大地震的小笠原魂美，自費組志工團前往災區，為當地災民提供2000份熱食寒冬送暖。

吳長翰指出，民和國小五年級師生，受到小笠原魂美愛心感召，將師生共同製作的琥珀糖、手工餅乾與水泥盆擺攤兜售，利用期末家長參加成果發表會時義賣募款，準備挹注小笠原魂美在災區料理100碗雞肉飯供災民食用。

吳長翰說，義賣時，學童家長熱情參與，校長劉秀燕也自掏腰包捐款，更號召主任、老師加碼各式衣物、商品義賣，更有學生捐獎學金新台幣500元，共募集到2萬2000元。

吳長翰表示，小笠原魂美收到這筆善款相當感動，在日本石川縣穴水町和珠洲市的3個避難中心提供約250份雞肉飯，義煮的攤位掛上「嘉義民和雞肉飯」布條、中華民國國旗，且還印出民和國小師生義賣照片，讓災民了解這一份善心來自台灣。

吳長翰指出，民和國小師生將關心化為行動，義賣善款化為一碗碗的雞肉飯，在寒冬提供日本災民一頓溫飽，同時讓孩童實際感受到，縱使身為小學生，只要願意貢獻一己之力，也能為災區提供實質上的援助。

小笠原魂美透過吳長翰轉述，志工團隊非常感謝民和國小師生愛心援助，災民們稱讚雞肉飯非常好吃，得知雞肉飯是來自台灣的小學生義賣募款而來，都很感動，甚至有老婦人感動到掉淚。（編輯：謝雅竹）1130204

嘉義縣民和國小師生日前將義賣善款交給曾到校交流的日本人小笠原魂美（左），他並在日本能登半島震災區義煮台灣美食雞肉飯，傳遞孩童的愛心。（小笠原魂美提供）中央社記者黃國芳傳真 113年2月4日

2011年曾親身歷經日本311大地震的小笠原魂美，得知能登半島1月1日發生強震，自費組志工團前往災區，為當地災民提供2000份熱食寒冬送暖。（小笠原魂美提供）中央社記者黃國芳傳真 113年2月4日