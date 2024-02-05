立委憂越南牡蠣進口量增 並籲杜絕中國牡蠣洗產地

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（中央社記者王揚宇台北5日電）民進黨立委陳亭妃今天說，接獲蚵農陳情，國產蚵因越南蚵進口量暴增遭受影響，此外為杜絕中國牡蠣洗產地進口，呼籲政府強化檢驗與監管。

受邀出席記者會的衛生福利部食品藥物管理署副署長林金富表示，從民國111年1月起，對於越南輸入的牡蠣已提高查驗強度，拉高到加強抽批查驗，農曆春節將屆，應立委要求，會有加強方案。

台灣蚵仔（牡蠣）遭遇越南蚵仔強力挑戰。越媒報導指出，越南蚵仔2023年出口猛增56%、金額超過1400萬美元，其中台灣包辦越南蚵仔出口總額逾77%、年增26%。

陳亭妃今天在立法院召開「年關將近，杜絕中國牡蠣洗產地進口，呼籲政府強化檢驗與監管」記者會，也說若是越南進口牡蠣，要做好標示，讓消費者了解產地。

農業部漁業署副署長陳建佑說，面對越南牡蠣的競爭，有加強產業輔導，讓整體作業環境優化，食藥署在邊境也有進行抽驗。

林金富指出，牡蠣營養價值非常高，鼓勵民眾使用國產牡蠣，過去對於輸入的牡蠣，在邊境查驗時，確實有驗出重金屬不合格等狀況，從111年1月1日起，對於越南輸入的牡蠣提高查驗強度，拉高到20%至50%的加強抽批查驗，而非一般的抽批查驗。

林金富說，應立委要求，1月27日至2月14日間，會對越南牡蠣的抽批提供一個加強方案，「往上拉到加強抽批的最高抽批」，換言之就是50%。

此外，針對台紐經濟合作協定將在2025年生效，屆時紐西蘭乳品將可零關稅進口台灣，陳亭妃除呼籲政府要把關、標示做清楚外，有些酪農配合政府政策，去年先淘汰部分乳牛，但擔心拿不到補助，政府提出補助計畫時，能否回溯至去年12月1日。

農業部畜牧司簡任技正馮一鉞表示，農曆春節前會將中程計畫送到行政院，並爭取經費。（編輯：蘇志宗）1130205